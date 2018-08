NAPOLI | MOLESTIE SU BIMBE AUTISTICHE | ARRESTATO FISIOTERAPISTA Ultime notizie | 54enne

NAPOLI - turista palpeggiata in centro : denunciato per molestie 21enne : Agenti del reparto Motociclisti hanno soccorso una ragazza di anni 21, dalle molestie sessuali messe in atto alla via Cesario Console, dove un uomo, identificato per tale J. M. di anni 40, senza fissa ...

Molestie sessuali alla guida turistica a giudizio manager di NAPOLI sotterranea : L'avrebbe invitata a non pensare sempre al lavoro, a rilassarsi e ad assecondare le proprie avances. L'avrebbe costretta in un angolo buio, spingendola e immobilizzandola contro una parete, ...

Ai domiciliari per molestie sessuali - abusava di due bimbe : arrestato 43enne a Qualiano - in provincia di NAPOLI : Era agli arresti domiciliari per scontare una pena per abusi sessuali ma non gli avrebbe impedito di abusare di due bambine di 11 e 12 anni. Con questa accusa all'alba i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Qualiano, in provincia di Napoli.I fatti sono accaduti lo scorso mese di maggio. Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono state avviate a seguito delle denunce sporte dalle madri delle ...