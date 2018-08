Napoli | grave la ragazza di 19 anni accoltellata sul lungomare Arrestato un uomo | è l’ex

Napoli - agente di Meret : 'L'infortunio non è grave - potrebbe esserci contro la Lazio' : 'Le tempistiche sono state tutte rispettate, teoricamente può essere già disponibile alla prima di campionato, l'infortunio alla fine è stato meno grave di quello che avrebbe potuto essere, ha già ...

Napoli - finito il ritiro di Dimaro : niente di grave per Insigne : Napoli - Finisce oggi il ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino. La squadra sta svolgendo stamattina l'ultima seduta di allenamento: niente di grave per Lorenzo Insigne , uscito ieri dopo un pestone ...

A fuoco materasso - donna grave a Napoli : ANSA, - Napoli, 29 LUG - Una donna di 76 anni è ricoverata in prognosi riservata, nell'ospedale Cardarelli di Napoli, in condizioni molto gravi dopo essere stata avvolta dalle fiamme sviluppate dal ...

Napoli - auto contro furgone : 50enne estratto dalle lamiere - è grave : Un 54enne napoletano è stato estratto vivo dalle lamiere della propria automobile dopo uno scontro frontale con un furgone in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio. L'operazione dei Vigili ...

Calendario serie A 2018-19 : nella prima giornata c'è subito Lazio-Napoli : Si ricomincia: il 18 agosto, con gli anticipi del sabato, prendera' il via la serie A 2018-2019 [VIDEO] e il Calendario è pronto a regalarci gia' dalla prima giornata delle partite appassionanti che ci terranno con il fiato sospeso. Si riparte con la Juventus campione in carica e grande favorita dai pronostici per conquistare l'ennesimo scudetto: sarebbe l'ottavo consecutivo. I bianconeri però dovranno fare attenzione alle altre rivali che si ...

Bomba d’acqua a Napoli : strade allagate e disagi/ Ultime notizie maltempo : grave situazione a Bagnoli : Bomba d’acqua a Napoli: strade allagate e disagi. Ultime notizie maltempo: grave situazione a Bagnoli, dove i tombini sono saltati e sulla strada si sono riversate le acque nere(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Napoli - un'auto travolge pattuglia dei carabinieri : due morti e un ferito grave : I militari stavano facendo dei rilievi dopo un incidente quando sono stati investiti da una Golf lanciata ad alta velocità. morti un appuntato e una guardia giurata. Altri due carabinieri si sono salvati lanciandosi tra le sterpaglie. Il cordoglio di Mattarella

Napoli - due incidenti in mare : muore anziano - 15enne grave al Cardarelli : Un anziano è annegato questa mattina nel mare di Bagnoli ed un 15enne é in gravi condizioni dopo essersi tuffato in acqua a Coroglio. Il signore di 81 anni, napoletano, S. A. è...

Napoli - ladri entrano in casa del parroco e lui li scomunica su FB : la dignità non si ruba : Subire un furto in casa propria è un'esperienza traumatizzante e orribile per chiunque, anche per un uomo di chiesa. E così, quando qualche giorno fa dei ladri hanno cercato di rubare nel piccolo appartamento di padre Raimondo Di Rienzo, sacerdote di Gragnano comune non distante da Napoli, famoso nel mondo per la sua pasta, lui si è sfogato su facebook lanciando una scomunica social che, nel giro di poche ore, è diventata virale e ha raccolto ...

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un Ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...

Napoli - 43enne abusa di due bambine mentre è ai domiciliari : Un 43enne di Qualiano un comune italiano di 25.704 abitanti della citta' metropolitana di Napoli in Campania è accusato di aver commesso diverse violenze sessuali nei confronti di due bambine di 11 e 12 anni mentre era agli arresti domiciliari, proprio per scontare una pena riguardante altre violenze sessuali da lui commesse mesi prima. Nelle ultime ore è scattato l'arresto, anche se i fatti sono accaduti circa due mesi fa, ovvero a maggio, data ...

Napoli - giù con l'auto dal Belvedere di Via Posillipo - volo di 21 metri per 4 giovani : La causa potrebbe essere la velocita', dell'incidente avvenuto alle prime luci di questa mattina a Napoli [VIDEO]. I quattro ragazzi che si trovavano a bordo della vettura hanno riportato diverse ferite. La ragazza invece è grave. La notizia risale a poche ore fa. Sconosciuta anche la dinamica dell'impatto, sulla quale stanno al momento indagando i carabinieri. I giovani sono stati estratti tutti vivi dall'abitacolo; uno di loro risulta aver ...

Napoli - auto schiaccia due turisti su un traghetto : un morto/ Ultime notizie : ipotesi omicidio - grave figlia : Napoli, auto precipita dal ponte di un traghetto su passeggeri: un morto e una donna grave. Ultime notizie sull'incidente avvenuto nel porto: indaga sulla tragedia la Capitaneria(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Napoli - incidente su un traghetto : morto un uomo - grave una donna : Tragedia a bordo del traghetto Gnv Atlas, che sarebbe dovuto partire da Napoli alla volta di Palermo nella serata di ieri. Le vittime dell'incidente sono due cittadini indonesiani, un uomo ed una ...