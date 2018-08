Napoli | arrestato il fisioterapista di Posillipo accusato di pedofilia

Napoli - strappa telefonino da mano a passante : arrestato immigrato 19enne : Napoli, piazza Principe Umberto: strappa il telefonino di mano a un passante. Carabinieri arrestano immigrato 19enne Questa notte i Carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia Stella, ...

Napoli - tenta furto al Carrefour : arrestato aggredisce due agenti con arma da taglio : In Via Foria altezza supermercato Carrefour adiacente al Banco di Napoli gli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Stella, hanno arrestato il pluripregiudicato V. D. di anni 34 residente in ...

Napoli - dieci anni di inferno : estorceva soldi alla madre - arrestato 36enne : dieci anni di continui e incessanti maltrattamenti e vessazioni. Un vero e proprio inferno tra le mura domestiche quello vissuto da una donna di 72 anni, messo in atto con crudeltà dal figlio. Un tempo troppo lungo: l'anziana ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo alle forze dell'ordine per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Una vicenda assurda che ha dell'incredibile quella che vede protagonista una madre di San ...

Napoli - arrestato per errore e scagionato grazie ai tatuaggi : scagionato dai tatuaggi. Una volta dinanzi al gip, ha mostrato le braccia, ha messo in evidenza quelle immagini impresse sulla pelle diversi anni prima. Una prova a favore, sulla quale il gip Iaselli ...

Napoli - arrestato il boss del rione Sanità : la vendetta dopo il rifiuto dei consigli di cuore : Non avevano accettato l'interferenza del boss della Sanità in vicende di natura privata, legate a fatti sentimentali della propria famiglia. Non avevano accolto di buon grado la 'sentenza' sputata dal ...

Napoli - minacce e spedizioni punitive : arrestato il boss del rione Sanità : I carabinieri di Napoli Stella hanno arrestato tre persone tra cui anche Salvatore Savarese, 65 anni, ritenuto a capo dell'omonimo clan del rione Sanità. A quanto emerso dalle indagini, avrebbe fatto ...

Napoli - arrestato capoclan rione Sanità : 10.14 I Carabinieri di Napoli hanno arrestato 3 persone tra cui anche Salvatore Savarese,65 anni,ritenuto a capo dell'omonimo clan del rione Sanità.Avrebbe fatto parte del commando che ha compiuto, il 1° giugno scorso,un raid punitivo al Bar Romeo,gestito dall'omonima famiglia Il movente sarebbe da ricondurre a uno scontro verbale tra un esponente del clan e un parente della vittima,che non ha gradito l'intervento della"famiglia" nella ...

Camorra - arrestato a Napoli presunto capoclan del rione Sanità : Camorra, arrestato a Napoli presunto capoclan del rione Sanità Camorra, arrestato a Napoli presunto capoclan del rione Sanità Continua a leggere L'articolo Camorra, arrestato a Napoli presunto capoclan del rione Sanità proviene da NewsGo.

Piazza di spaccio itinerante arrestato pusher a Napoli Est : Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni Barra hanno arrestato A. M., 27enne napoletano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Napoli - abusa di due bambine mentre è ai domiciliari : arrestato un 43enne : Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne Continua a leggere L'articolo Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne proviene da NewsGo.

Napoli - abusa di due bambine mentre è ai domiciliari : arrestato un 43enne : Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne Continua a leggere L'articolo Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne proviene da NewsGo.

Napoli - abusa di due bimbe mentre è ai domiciliari : arrestato/ Ultime notizie Qualiano : dettagli inquietanti : Napoli, abusa di due bimbe mentre è ai domiciliari: arrestato 43enne. Ultime notizie, Qualiano: denuncia partita dalle madri, "particolari inquietanti"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Ai domiciliari per molestie sessuali - abusava di due bimbe : arrestato 43enne a Qualiano - in provincia di Napoli : Era agli arresti domiciliari per scontare una pena per abusi sessuali ma non gli avrebbe impedito di abusare di due bambine di 11 e 12 anni. Con questa accusa all'alba i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Qualiano, in provincia di Napoli.I fatti sono accaduti lo scorso mese di maggio. Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono state avviate a seguito delle denunce sporte dalle madri delle ...

Napoli - fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa/ Video - arrestato rapinatore russo : Napoli, fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa: la Polizia di Stato ha arrestato un rapinatore russo professionista, ecco il Video dell'accaduto (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)