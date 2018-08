Napoli | abusi su pazienti minorenni | arrestato fisioterapista

Napoli - abusi e foto hot su bimbe autistiche : arrestato fisioterapista/ Ultime notizie - denuncia di una mamma : Napoli, abusi e foto hot su bimbe autistiche: arrestato fisioterapista. Ultime notizie Posillipo, la denuncia è partita da una mamma: l'uomo è ai domiciliari(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:35:00 GMT)

Parcheggiatori abusivi - a Napoli controlli a tappeto e sanzioni : Maxi operazione contro i Parcheggiatori abusivi e la sosta selvaggia con controlli a tappetto e stretto monitoraggio delle zone calde della città dove si registrano più trasgressori soprattutto nel ...

'Abusivi con la divisa' - sosta beffa all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli : Avevano la divisa, rispettavano i turni con rigore svizzero, lì all'interno del gabiotto aziendale. Veicolavano il traffico di entrata e uscita, rilasciavano ticket e gestivano la cassa giornaliera. E ...

Napoli - i Verdi denunciano : 'La spiaggia della colonna spezzata diventa un lido abusivo' : ' La spiaggia della colonna spezzata, sul lungomare di Napoli all'altezza di piazza Vittoria, è diventata un lido, con tanto di ombrelloni dello stesso colore fissati nella sabbia, peccato che non ci ...

Grand Hotel abusivi al Comune di Napoli - ma la giunta cede : avrete la casa : Hanno occupato per tre giorni e due notti le stanze dell?assessorato al Bilancio di Palazzo San Giacomo costringendo l?assessore Enrico Panini a trasferirsi temporaneamente in un altro...

Napoli ostaggio degli immigrati : ecco la danza tra polizia e abusivi al Vasto : La polizia arriva e gli abusivi sgomberano. La polizia va via e i venditori abusivi di monnezza ritornano più prepotenti di prima. È questa l'eterna danza che si registra quasi ogni...

Napoli - 'stesa' nella notte a Monte di Dio - esplosi 18 colpi di pistola : ferito un parcheggiatore abusivo : Diciotto colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte da sconosciuti in via Supportico d'Astuti, in zona Monte di Dio, a Napoli. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che ha ...

Paletto abusivo a Napoli - disabile cade dalla carrozzella : Un disabile cade dalla carrozzella a causa di un Paletto abusivo a Napoli. A renderlo noto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che annuncia anche la partenza di una '...

Napoli - una navetta abusiva per trasportare i bagnanti a Marechiaro : sequestro : Una navetta abusiva per il trasporto dei bagnanti è stata intercettata dagli agenti della Polizia municipale di Napoli a Marechiaro, nel quartiere Posillipo. Gli agenti dell'Unità operativa Chiaia del ...

Abusi su ex guida - a giudizio presidente Napoli Sotterranea : Si è svolta questa mattina nella Prefettura di Napoli, alla presenza del prefetto Carmela Pagano, la Conferenza dei servizi per consentire agli enti pubblici partecipanti di esaminare i beni ...

Napoli - consigliere regionale pestato mentre filma un parcheggiatore abusivo | Video : Un'aggressione, ai danni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si è consumata nella serata di ieri all'esterno di un noto locale di via Marina, a Napoli. È lo stesso Borrelli a raccontarlo...

Napoli : "Agli abusivi dieci euro per sosta con vista panoramica" : 'Nella zona antistante la Chiesa di Sant'Antonio a Posillipo, quella conosciuta in tutto il Mondo perché permette di ammirare il bellissimo panorama del Golfo di Napoli, ci sono due o tre ...

Napoli - abusi sessuali su bambina di 3 anni : arrestato un 24enne : Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che la ...