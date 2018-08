Napoli | “abusi sessuali e foto intime a bimbe autistiche” Arrestato fisioterapista Si

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Undi 54 anni che lavora in un centro di riabilitazione di Posillipo è statodalla Squadra Mobile diper presunti abusinei confronti di alcune pazienti minorenni. Il centro è specializzato in riabilitazione infantile per i problemi relazionali e si occupa anche di bambini autistici. Ilè statoin flagranza perché dopo le indagini partite dalla denuncia della madre di una 14enne e le verifiche su un secondo episodio di abusi, le forze dell’ordine hanno avuto segnalazione di una terza ragazzina alla quale il 54enne avrebbe scattato dellenelle parti. Attualmente il professionista si trova agli arresti domiciliari. Il 54enne, spiegano tra gli altri il Mattino e FanPage.it, si è giustificando davanti al giudice spiegando che è riuscito a instaurare un rapporto con le bambine anche attraverso il solletico, ...