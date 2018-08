Mustier alla guerra con Facebook E apre il cantiere acquisizioni

affaritaliani

(Di martedì 7 agosto 2018) Il prossimo piano di Unicredit potrebbe prevedere una crescita tramite fusioni e. Lo ha confermato oggi il numero uno del gruppo, Jean-Pierre, che intanto continua a razionalizzare la rete di filiali e a ripulire il bilancio.ha escluso ulteriori cessioni di asset operativi (come Yapi Credi) ma non di partecipazioni finanziarie (come quella in Mediobanca) o di immobili, mentre ha invitato a non “trattenere il respiro” in attesa di una fusione transnazionale: le probabilità che se ne vedano a breve sono molto basse e riguarderanno verosimilmente istituti di piccola o media dimensione. Resta l’Italia, dove rafforzare attività legate al credito alle Pmi o al Fintech. Purché non si tratti di società “poco etiche” come, con cui per ora il gruppo ha interrotto ogni iniziativa pubblicitaria Segui su ...