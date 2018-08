Murgia | “operazione alla mano ok | non vedo l’ora di tornare in campo”

calcioweb.eu

(Di martedì 7 agosto 2018) “L’operazione è andata bene. Ora si lavora per un rapido recupero, nonl’ora diin campo”. Così, su Instagram, il centrocampista della Lazio, Alessandro, operato oggi, in seguito a una frattura rimediata in allenamento nel ritiro di Marienfeld. (AdnKronos)L'articolo: “operazioneok, nonl’ora diin campo” CalcioWeb.