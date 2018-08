Mountain Bike | Europei | Neff regina d' Europa

Ciclismo – Europei di Mountain Bike : la svizzera Neff vince il titolo nel Cross Country - ottava Eva Lechner : L’atleta azzurra non riesce ad andare oltre l’ottava posizione in una gara dominata dalla svizzera Neff, che si laurea così campionessa europea E’ la svizzera Jolanda Neff ad aggiudicarsi il titolo europeo nella prova femminile Cross Country, in questi Campionati Europei multisport in scena a Glasgow. La 25enne di Thal, già campionessa del mondo in carica, si ripete sul tracciato continentale e conquista la terza medaglia ...

Mountain Bike - Europei 2018 : Jolanda Neff domina e conquista l’oro. Ottavo posto per Eva Lechner : La svizzera Jolanda Neff è la nuova campionessa europea del Cross Country della Mountain bike. La 25enne di Thal, dopo il titolo iridato, si ripete anche nella rassegna continentale, conquistando la medaglia d’oro agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna), la terza della propria carriera, dopo quelle del 2015 e 2016. Alle sue spalle arriva la francese Pauline Ferrand Prevot, che si prende l’argento. Sul terzo gradino del podio sale invece la belga ...

Mountain Bike - Europei 2018 : Florian Vogel vuole ripetersi. L’Italia ci prova con Fontana e Braidot : Domani a Glasgow (Gran Bretagna) si svolgeranno gli Europei di Mountain bike per la specialità del Cross Country. Il Cathkin Braes Mountain bike Trails ospiterà i migliori biker del Vecchio Continente, in una gara che si preannuncia spettacolare. Andiamo a scoprire cosa ci attende nella prova maschile. Al via troveremo tanti big a partire dal campione in carica, lo svizzero Florian Vogel, che è pronto a ripetersi. Il veterano elvetico è stato ...

Mountain Bike - Europei 2018 : domani la prova femminile. Jolanda Neff favorita - l’Italia se la gioca con Eva Lechner : Cathkin Braes Mountain Bike Trails, qualche chilometro di distanza da Glasgow: si aprono gli European Championships anche per la Mountain Bike che domani assegnerà i propri due titoli (uomini e donne) nel Cross Country. Una startlist davvero di livello stellare per quanto riguarda il femminile: sarà una gara apertissima (in programma nella mattina), con tante che andranno a caccia dell’oro. C’è un nome comunque su tutti in una ...

Discese mozzafiato in Mountain Bike : a Piazzatorre nuova pista di Downhill foto : Dopo l'inaugurazione e i primi test della nuova pista di Downhill , sport in mountain bike che si svolge su tracciati ripidi e accidentati in discesa, creata sul monte Torcola , con partenza dal rifugio Gremei, , tenutasi lo scorso fine settimana, Piazzatorre si ...

UCI Mountain Bike Marathon 2018 – Ascotrade main sponsor : Ascotrade main sponsor di UCI Mountain Bike Marathon 2018 “Ascotrade, azienda veneta per la fornitura di gas ed energia elettrica, è orgogliosa di essere main sponsor dei campionati mondiali di UCI Mountain Bike Marathon 2018”. Questo il commento di Stefano Busolin, presidente Ascotrade, al termine della conferenza stampa di presentazione della gara ciclistica che si è svolta oggi a Roma, presso la sede del Coni al Foro Italico. Presenti ...

Mountain Bike - Europei Junior e Under 23 2018 : Marika Tovo e Simone Avondetto conquistano l’argento! : L’Italia conquista due splendide medaglie d’argento agli Europei Junior e Under 23 di Graz (Austria). Dopo l’oro nella prova a squadre, oggi salgono sul secondo gradino del podio Simone Avondetto tra gli Juniores e Marika Tovo tra le Under 23. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla grande prestazione delle azzurre nella prova Under 23. Marika Tovo è stata la più brillante delle nostre portacolori con una gara che conferma ...

Mountain Bike - Europei 2018 : i convocati dell’Italia per Glasgow - c’è Eva Lechner : C’è ovviamente anche la Mountain Bike nel programma dell’evento multidisciplinare in terra scozzese: a Glasgow si disputano gli Europei, e protagonista sarà anche il cross country. Gara in programma il 7 agosto sia per gli uomini che per le donne, il Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Mirko Celestino, ha diramato la lista dei convocati per la manifestazione scozzese. I convocati ...

Mountain Bike – Under 23 - Chiara Teocchi affila gli artigli per gli Europei in Austria : La bergamasca sará in gara giovedì nel team relay e domenica nella gara individuale delle Donne Under 23. Colledani al via sabato nella Pedalonga Marathon Doppia chance per Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) ai Campionati Europei in Austria. La bergamasca sarà in gara con Methanol CV a Stattegg Lasserhof sia giovedì 26 nel Team Relay, sia domenica 29 luglio nella prova individuale delle Donne Under 23. Il 26 luglio, alle 16.00, a ...

Mountain Bike - Europei juniores e Under23 2018 : Marika Tovo a caccia della medaglia - Giada Specia per sorprendere : Nel prossimo weekend la località di Stattegg (Austria) ospiterà gli Europei di Mountain bike dedicati alle categorie junior e Under23. In programma soltanto la Specialità del cross-country, con tutte le gare accorpate nella giornata di domenica 29 luglio: la mattinata è dedicato ai ragazzi che non superano la soglia dei 18 anni, nel pomeriggio invece spazio alla fascia d’età superiore. L’anno scorso Gioele Bertolini e Nadir Colledani ...

Tour de France 2018 - come funziona la tappa con partenza a griglia? Sistema copiato dalla Mountain bike. Capitani senza gregari? : La diciassettesima tappa del Tour de France 2018 passerà alla storia per diversi motivi. Sarà sì una frazione che potrebbe decidere le sorti di questa edizione della Grande Boucle ma non solo. La tappa sarà di appena 65 chilometri, la più breve di sempre ma con ben 38km in salita sui Pirenei. E inoltre si userà la griglia di partenza, in pieno stile cicloross/mountain bike (o Formula Uno giusto per chiarire meglio il concetto). Ma come funziona ...

Mountain Bike - la crescita esponenziale di Gerhard Kerschbaumer. Un grande talento giovanile finalmente sbocciato : Fresco vincitore per la seconda edizione consecutiva dei Campionati Italiani svolti lo scorso weekend a Pila (Aosta), Gerhard Kerschbaumer si conferma uomo di punta della nazionale italiana di Mountain bike. finalmente il panorama mondiale del cross-country ritrova uno dei più grandi talenti della sua generazione. Nato a Bressanone il 19 luglio 1991, “Gery” si mette in luce ai Mondiali 2009 a Canberra, ottenendo la medaglia ...

Mountain Bike - Campionati Italiani 2018 : Johannes Von Klebelsberg ed Eleonora Farina conquistano il titolo nella downhill : Sono stati assegnati oggi a Pila i titoli della downhill ai Campionati Italiani di Mountain bike. In questa suggestiva location in Valle d’Aosta, su un tracciato di 2,4 km con 500 metri di dislivello, si sono sfidati i migliori atleti del Bel Paese a caccia della maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile festeggia Johannes Von Klebelsberg, che dopo il bronzo conquistato agli Europei, riesce ora ad imporsi a ...