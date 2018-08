MotoGp | Pedrosa fiducioso | “i test ci son serviti per risolvere alcuni problemi | siamo

MotoGp - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGp - Repubblica Ceca Pedrosa il più veloce nelle libere - Petrucci è secondo : BRNO - Piccolo, talentuoso e indistruttibile, Dani Pedrosa chiude in testa la prima giornata di prove libere sulla pista morava di Brno: nella seconda sessione il pilota della Honda ufficiale, 1'55'...

MotoGp - GP Brno. Prove libere : Dani Pedrosa in testa - 5° Andrea Dovizioso - 7° Valentino Rossi : LIVE 14:54 3 ago libere 2 di MotoGP: Pedrosa è il più veloce 1 D. Pedrosa 1:55.976 2 D. PETRUCCI +0.123 3 A. BAUTISTA +0.168 4 H. SYAHRIN +0.224 5 A. Dovizioso +0.242 6 M. VI'ALES +0.416 7 V. Rossi +0.

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Dani Pedrosa vola nella FP2 - davanti a Petrucci - Dovizioso 5° - Rossi 7° : Mentre Marc Marquez (Honda) si disinteressa del time attack finale, e procede con il suo solito studio accurato sul passo gara, il suo compagno di scuderia Dani Pedrosa fissa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP con un ottimo 1:55.976, precedendo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 123 millesimi e Alvaro Bautista (Ducati) di 168. La seconda sessione ha riservato diverse sorprese, ...

MotoGp - Pedrosa si… auto-intervista : “mi manca l’ingenuità degli inizi. Futuro? Qualche idea c’è - ma…” : Il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po’ di sè e svelando di avere alcuni progetti per il futuro Un’intervista particolare, fatta da Pedrosa a… Pedrosa. Un particolare gioco di immagini, in cui il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po di sè e della sua vita, una chiacchierata interessante in cui il pilota della Honda ha svelato di avere alcuni progetti per il futuro. / AFP PHOTO / ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Per il futuro ho idee - ma sono solo progetti» : Ha continuato il pilota di Sabdel, mentre sui suoi possibili eredi ha ammesso: ' Lo sport è cambiato molto. Prima era facile vedere il potenziale di un pilota con il motore due tempi. Adesso con il 4 ...

MotoGp – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? Non mi interessa cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

DANI PEDROSA SI È RITIRATO - ECCO PERCHÈ/ MotoGp - Valentino Rossi : "Campione con stile" : DANI PEDROSA si è RITIRATO, ECCO PERCHÈ. Lo spagnolo ha appena detto addio alla MotoGP: ora ho altre priorità, Ezepleta: a Valencia verrà proclamato Legends.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:47:00 GMT)

MotoGp - Pedrosa appende il casco al chiodo e annuncia il ritiro : 'Ho altre priorità' : La mia carriera finisce con questa stagione e con la gara di Valencia. Parole e musica di Daniel Pedrosa che, durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Germania, ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP. Il campione spagnolo ha deciso di lasciare dopo 18 anni di onorata carriera e, naturalmente, ha rivelato che è stata una decisione piuttosto complessa da prendere, trattandosi della sua grande passione fin da ragazzo. ...

MotoGp - Gp Germania Rossi 'Pedrosa - campione con stile. è una pista per Marquez' : SACHSENRING - 'Un eroe'. 'Un esempio'. 'Che intelligenza'. 'Che stile'. 'Un campione'. La conferenza stampa alla vigilia del gp di Germania si trasforma in un arcobaleno di complimenti sinceri per ...

MotoGp : ufficiale - Daniel Pedrosa si ritira a fine anno : Un riconoscimento importante per il pilota, che non si è mai risparmiato e dato veramente tutto per le moto e non intende smettere: 'Spero di poter fare qualcosa per questo mondo, sono qui da quando ...

MotoGp - GP Germania. Tosto e onesto : Dani Pedrosa è un piccolo grande pilota : Un duro vero, che ha dovuto superare prove impensabili, sfide difficilissime, vincendole tutte, tranne una: quella di diventare campione del mondo anche in MotoGP. Il suo fisico minuto assomiglia al ...