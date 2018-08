MotoGP Marquez e la gara in Austria | Vediamo se l' ultima curva

MotoGP - Marquez mette in guardia la Ducati : “in Austria avremo alcune novità - lotterò per la prima fila” : Il pilota spagnolo è già proiettato al prossimo Gran Premio d’Austria, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle Ducati Non c’è tempo per riposarsi, il calendario di MotoGp prevede infatti subito un’altra gara dopo quella di Brno, conclusa con una splendida doppietta della Ducati. AFP/LaPresse Marc Marquez è riuscito a conquistare tre punti in classifica su Valentino Rossi, arrivando in Austria con 49 lunghezze ...

MotoGP Brno - Marquez il più veloce nei test con la sua Bat Bike : ROMA - Il giorno di test a Brno si è concluso con il miglior tempo di Marc Marquez, sceso in pista con la sua nuova "Bat Bike", prototipo completamente nero a cui la scuderia giapponese sta lavorando ...

MotoGP – Marquez senza filtri dopo Brno : “test positivi. Moto nera? Vi dico tutto. Alla Honda per il 2019 ho chiesto…” : Marquez soddisfatto del risultato dei test effettuati oggi a Brno: lo spagnolo ha parlato dei miglioramenti mostrati, del prototipo di Moto nera utilizzata da Aoyama e delle richieste fatte Alla Honda per il 2019 dopo il GP di domenica che ha incoronato Dovizioso, i piloti della MotoGP sfrecciano sulla pista di Brno anche di lunedì. Giornata di test importante quella conclusasi quest’oggi che ha visto Marc Marquez firmare il miglior ...

MotoGP - test Brno : Marquez è il più veloce : La Honda in 'nero' mentre la Yamaha di Valentino Rossi, settimo tempo, cerca di risolvere i problemi di elettronica

MotoGP - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGP – Test Brno - i TEMPI a fine giornata : Marquez al comando - Valentino Rossi dietro : Valentino Rossi in difficoltà, Marquez sfreccia: ecco l’esito dei Test di MotoGp sul circuito di Brno Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, anche oggi sul circuito di Brno i piloti hanno messo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono stati impegnati infatti nella sessione di Test di Brno, che però si è caratterizzata per importanti forfait. ...

DIRETTA / Test MotoGP 2018 Brno - classifica tempi : primo Marquez. Dovizioso è quarto - Valentino Rossi settimo : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:07:00 GMT)

MotoGP - Dovizioso s'è messo alle spalle Lorenzo - Marquez e le critiche : Le urla di liberazione dietro quella visiera aperta che tradivano tutta l'emozione di una vittoria di pura autorevolezza: Andrea Dovizioso conquista il Gran Premio di Repubblica Ceca, al termine di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez punta verso l’Austria per provare a chiudere i conti in anticipo : Abbiamo solamente valicato la metà della stagione, ma sembra che ormai tutto sia già deciso nel Mondiale MotoGP 2018. Con il terzo posto conquistato nel Gran Premio della Repubblica Ceca, infatti, il campione del mondo in carica, Marc Marquez ha messo tra sè ed il più immediato inseguitore, Valentino Rossi, ben 49 punti di distacco. Sostanzialmente due gare di margine. Quando ne mancano appena 9 al termine del campionato, significa avere messo ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

MotoGP – Marquez e la gara gestita in base a Valentino Rossi : “oggi non ero a posto - ma ho raggiunto il mio obiettivo” : Marc Marquez e il soddisfacente terzo posto di oggi a Brno: le parole dello spagnolo della Honda al termine del Gp della Repubblica Ceca gara entusiasmante, oggi, a Brno: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria al Gp della Repubblica Ceca, regalando alla Ducati una preziosa doppietta grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo, che è riuscito a tenere lontano Marc Marquez, terzo. AFP/LaPresse Risultato comunque soddisfacente per ...

MotoGP - uno strano modo di complimentarsi : Marquez sferra un… calcio nel sedere a Dovizioso [VIDEO] : Il pilota spagnolo ha scherzato con Dovizioso, dandogli un calcio nel sedere subito dopo essere scesi dalle rispettive moto Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese si impone dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez. Un duello all’ultimo ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Marc Marquez si accontenta ma allunga a +49 su Rossi - Dovizioso passa Vinales : Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e torna a conquistare 25 punti che gli mancavano dalla gara di esordio in Qatar. Il ducatista approfitta della caduta al via di Maverick Vinales per superare lo spagnolo e tornare in terza posizione in graduatoria. Davanti a tutti rimane, ovviamente, il campione del mondo in carica Marc Marquez che, nonostante il terzo posto odierno, allunga ancora sul più immediato ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...