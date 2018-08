MotoGp | Lorenzo ammette | “non potrò mai essere al 100% con la Ducati | vi dico perchè”

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Lorenzo sotterra l’ascia di guerra : “indipendentemente dalla nostra guerra dialettica - Dovi ha fatto una grande gara” : Il pilota spagnolo della Ducati ha commentato la doppietta ottenuta a Brno, facendo i complimenti a Dovizioso nonostante le frecciatine degli ultimi giorni Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa al termine di uno strepitoso duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo, che precede a sua volta sul traguardo Marc ...

MotoGp - Dall’Igna non sta nella pelle : “una doppietta che ripaga i nostri sforzi. Lorenzo? Ha fatto il suo lavoro” : La doppietta di Brno scatena il box Ducati, Gigi Dall’Igna non riesce a trattenere la felicità dopo la prestazione di Dovizioso e Lorenzo Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta con Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc Marquez, ...

MotoGp Warm up Brno - conferma Dovizioso; Lorenzo 2° - Rossi solo 10° : Dovizioso si conferma molto in palla sui saliscendi di Brno. Nel Warm up del GP della Repubblica Ceca, infatti, il forlivese della Ducati e poleman della gara è il più veloce con il tempo di 1'56"177. ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso è il più veloce anche nel warm-up - davanti a Lorenzo e Marquez - Rossi è solo decimo : Il warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP non cambia le carte in tavola. La Ducati c’è, eccome, ma la Honda non è da meno. Andrea Dovizioso, infatti, dopo la pole position di ieri fa segnare anche il miglior tempo nell’ultimo turno che precede la gara con un ottimo 1:56.177. La bontà della moto di Borgo Panigale è confermata dal secondo posto del suo compagno, Jorge Lorenzo, distante appena 96 millesimi. ...

Un selfie con i campioni di MotoGp nel paddock di Brno : l’audace Rude Lude tra Marquez e Lorenzo [GALLERY] : Provocante e quasi nuda: Rude Nude nel paddock di Brno si scatta foto con i piloti di MotoGp e non passa inosservata È luogo comune che il binomio tra donne e motore crei gioie e dolori. Nel caso di Rude Lude sono solo gioie quelle che nascono dall’amore della bella cantante austriaca per la MotoGp. La provocante donna si è presentata nel paddock del Gp di Repubblica Ceca dove si è mostrata parecchio scollata e audace. Il suo outfit ...