MotoGp | dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo

MotoGp – Marquez senza filtri dopo Brno : “test positivi. Moto nera? Vi dico tutto. Alla Honda per il 2019 ho chiesto…” : Marquez soddisfatto del risultato dei test effettuati oggi a Brno: lo spagnolo ha parlato dei miglioramenti mostrati, del prototipo di Moto nera utilizzata da Aoyama e delle richieste fatte Alla Honda per il 2019 dopo il GP di domenica che ha incoronato Dovizioso, i piloti della MotoGP sfrecciano sulla pista di Brno anche di lunedì. Giornata di test importante quella conclusasi quest’oggi che ha visto Marc Marquez firmare il miglior ...

MotoGp - Valentino Rossi contento a metà dopo i test di Brno : “non ho notato cambiamenti - ma…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato la giornata di test, sottolineando come le novità provate non siano pronte per essere usate in gara Sono cinquantuno i giri completati da Valentino Rossi nella giornata di test a Brno, un lavoro sfiancante ma al tempo stesso utile per analizzare le novità inserite sulla M1. AFP/LaPresse Non proprio soddisfatto il pesarese al termine della sessione, che ha sottolineato come non abbia notato gRossi ...

F1 - Hamilton dopo Brno pensa alla MotoGp : Al che la Honda non si è lasciata scappare l'occasione è ha invitato il campione del mondo di Formula 1 ad unirsi al team a Brno, dove oggi sono in corso i test della MotoGp. Contenti anche i fan, ...

MotoGp - Pol Espargarò dal letto d’ospedale : il pilota spagnolo rincuora i fan dopo la caduta disastrosa a Brno : Pol Espargarò dal letto d’ospedale rincuora i fan, il pilota spagnolo costretto a saltare il Gp di Repubblica Ceca dopo la caduta micidiale nel warm up a Brno Un warm up disastroso quello sulla pista di Brno che ha visto protagonista Pol Espargarò. Il riscaldamento dello spagnolo prima della gara è costato al pilota il Gp di Repubblica Ceca. dopo lo schianto, durante la sessione pre-gara, il motociclista è stato portato in barella al ...

MotoGp - Lorenzo ironico dopo le qualifiche : “peccato che non durino solo sette minuti - altrimenti…” : Il pilota spagnolo ha analizzato il quarto posto ottenuto in qualifica, esprimendo le proprie sensazioni in vista della gara di domani Un quarto posto che lascia un po’ di amaro in bocca a Jorge Lorenzo, costretto a scattare dalla seconda fila della griglia di partenza del Gp di Brno. AFP/Lapresse Una beffa per lo spagnolo, che aveva accarezzato per alcuni minuti la soddisfazione di centrare la pole sul circuito ceco: “peccato ...

MotoGp – Dovizioso - Valentino Rossi e Marquez fenomenali a Brno : le loro impressioni dopo le qualifiche : Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez super a Brno: le parole dei piloti protagonisti della qualifiche del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani partiranno dalla prima fila. ...

MotoGp – “Che fatica!” - la simpatica esultanza di Valentino Rossi dopo il primo posto nelle Fp3 a Brno [VIDEO] : Valentino Rossi, le fatiche di Brno e il primo posto nelle Fp3 conquistato per un soffio: l’esultanza del Dottore al termine della terza sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca Inizia bene il sabato di Valentino Rossi a Brno: il Dottore ha infatti chiuso al primo posto le Fp3 del Gp della Repubblica Ceca, staccando dunque il pass per la Q2 di questo pomeriggio a caccia di un’ottima posizione in griglia di partenza ...

MotoGp – Rossi tranquillo dopo le Fp2 di Brno - Valentino ha una sola perplessità : “la scelta delle gomme…” : Valentino Rossi parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota italiano della Yamaha ha segnato il settimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo settimo, al contrario, Valentino Rossi, che dopo le Fp2 ...

MotoGp – Dalle gomme all’avversario più temibile - Marquez ragiona dopo le Fp2 di Brno : “occhio a Dovizioso” : Marc Marquez parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo ha segnato il decimo tempo utile Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo decimo, al contrario, Marc Marquez, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky MotoGp ha detto la sua opinione sul decimo ...

MotoGp - Morbidelli carico dopo lo stop per la frattura alla mano : “a Brno per migliorare la moto” : Franco Morbidelli torna in pista a Brno: il pilota italo-brasiliano della Marc VDS, dopo aver saltato i Gp d’Olanda e Germania, in sella in Repubblica Ceca La frattura al terzo metacarpo della mano di Franco Morbidelli è finalmente guarita ed il pilota italo-brasiliano può tornare in sella alla sua Honda. dopo che in un incidente il motociclista aveva rimediato l’infortunio, il pilota della Marc Vds era stato costretto a ...

MotoGp - la classe eterna di Valentino Rossi. Spinge la Yamaha oltre i limiti - dopo la sosta può provare l’attacco : Il tracciato del Sachsenring (Germania), sede del nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, non era mai stato così amico di Valentino Rossi. Questo toboga tedesco, sinistrorso (10 delle 13 curve a sinistra), non faceva impazzire lo stile di guida del “Dottore“. Il venerdì e quel 17° posto al termine delle PL2 non lasciavano presagire nulla di buono eppure, come al solito, il campione ha messo la sua zampata. Il secondo posto di ieri, ...

