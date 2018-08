MotoGp – Da Brno al Red Bull Ring | ORARI e DIRETTE tv del Gp d’Austria

MotoGp – Valentino Rossi e Crutchlow sorridenti a Brno : il Dottore si congratula con Cal per uno spot pubblicitario [VIDEO[ : Valentino Rossi a Brno si congratula con Cal Crutchlow per un simpatico spot con una dolce bambina I piloti della MotoGp salutano Brno: i campioni delle due ruote hanno disputato il Gp della Repubblica Ceca, domenica, vinto da Andrea Dovizioso, per poi tornare in pista ieri per una giornata di test. Tornando alla gara di domenica, è sicuramente da elogiare Valentino Rossi, che all’ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow e ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp Brno - Marquez il più veloce nei test con la sua Bat Bike : ROMA - Il giorno di test a Brno si è concluso con il miglior tempo di Marc Marquez, sceso in pista con la sua nuova "Bat Bike", prototipo completamente nero a cui la scuderia giapponese sta lavorando ...

MotoGp – Marquez senza filtri dopo Brno : “test positivi. Moto nera? Vi dico tutto. Alla Honda per il 2019 ho chiesto…” : Marquez soddisfatto del risultato dei test effettuati oggi a Brno: lo spagnolo ha parlato dei miglioramenti mostrati, del prototipo di Moto nera utilizzata da Aoyama e delle richieste fatte Alla Honda per il 2019 dopo il GP di domenica che ha incoronato Dovizioso, i piloti della MotoGP sfrecciano sulla pista di Brno anche di lunedì. Giornata di test importante quella conclusasi quest’oggi che ha visto Marc Marquez firmare il miglior ...

MotoGp Brno - Rossi in Repubblica Ceca fa la storia : 6000 PUNTI Con i 13 punti guadagnati domenica, Rossi non solo ha continuato a tenere aperta la lotta per il Campionato del Mondo, dove ora è in seconda piazza, ma ha raggiunto anche un traguardo ...

MotoGp - Valentino Rossi contento a metà dopo i test di Brno : “non ho notato cambiamenti - ma…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato la giornata di test, sottolineando come le novità provate non siano pronte per essere usate in gara Sono cinquantuno i giri completati da Valentino Rossi nella giornata di test a Brno, un lavoro sfiancante ma al tempo stesso utile per analizzare le novità inserite sulla M1. AFP/LaPresse Non proprio soddisfatto il pesarese al termine della sessione, che ha sottolineato come non abbia notato gRossi ...

MotoGp 2018 - test Brno : le foto dei protagonisti : Il leader del Motomondiale stupisce non solo per il tempo , il migliore, della giornata 1:55.209, , ma anche per la 'Bat Bike' con cui scende in pista nel finale dei test. Al box Yamaha di Rossi c'è ...

MotoGp - test Brno : Marquez è il più veloce : La Honda in 'nero' mentre la Yamaha di Valentino Rossi, settimo tempo, cerca di risolvere i problemi di elettronica

MotoGp - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGp – Test Brno - i TEMPI a fine giornata : Marquez al comando - Valentino Rossi dietro : Valentino Rossi in difficoltà, Marquez sfreccia: ecco l’esito dei Test di MotoGp sul circuito di Brno Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, anche oggi sul circuito di Brno i piloti hanno messo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono stati impegnati infatti nella sessione di Test di Brno, che però si è caratterizzata per importanti forfait. ...

MotoGp - Petrucci e la fine preventiva dei suoi test a Brno : “si è rotto un tubo - per una volta abbiamo finito prima” : Danilo Petrucci anticipa la fine della sessione di test sul circuito di Brno, il pilota italiano parla dopo il lavoro fatto sulla sua moto Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, ancora oggi sul circuito di Brno i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono impegnati infatti nella sessione di test di Brno, che però si ...

F1 - Hamilton dopo Brno pensa alla MotoGp : Al che la Honda non si è lasciata scappare l'occasione è ha invitato il campione del mondo di Formula 1 ad unirsi al team a Brno, dove oggi sono in corso i test della MotoGp. Contenti anche i fan, ...