Moto2 | GP Austria 2018 | Francesco Bagnaia parte per il Red Bull Ring per tornare in vetta

oasport

: #MotoGP #Moto2 #Moto3 | Anteprima #AustrianGP: Info, orari, #TV e statistiche #SkyMotori - MotorSportIT : #MotoGP #Moto2 #Moto3 | Anteprima #AustrianGP: Info, orari, #TV e statistiche #SkyMotori - Peppe16Marino : #MotoGP #Moto2 #Moto3 | Anteprima #AustrianGP: Info, orari, #TV e statistiche #SkyMotori - SyandiEffendi : RT @inostripiloti: ??Orari TV8 il Gran Premio d'Austria sarà trasmesso in diretta ?????????? Sabato 11 AGOSTO 12:05 Studio MotoGP 12.35 Qualific… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Il Mondialesaluta Brno e la Repubblica Ceca e si sposta, di pochi chilometri, verso Zeltweg per il Gran Premio d’, in programma questo fine settimana. La gara del Redsarà di capitale importanza, soprattutto per un motivo:“Pecco”avrà tutto il peso della pressione sulle spalle. Per quale motivo? Il portacolori dello Sky Racing VR46 team, infatti, dopo una primadi campionato letteralmente dominata, si ritrova al secondo posto della classifica, staccato di due punti da un solidissimo Miguel Oliveira che, con la vittoria di Brno, si è portato per la prima volta inalla graduatoria. Un duro colpo, quindi, perche dal 18 marzo fino all’ultimo weekend aveva guardato tutti dall’alto verso il basso, spesso con margini corposi. É sufficientecon la memoria alla gara di Le Mans. Vittoria del ...