È morto Luigi Origene Soffrano "Jimmy Il Fenomeno" : È morto Luigi Origene Soffrano. Per il cinema degli anni '70-'80 è conosciuto come "Jimmy Il Fenomeno". Si è spento ad 86 anni in una casa di cura nel Milanese. Lì viveva ormai da circa 15 anni. Per anni è stata una icona comica dei film con Lino Banfi, Paolo Villaggio, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Nel corso degli anni '80 dopo il cinema aveva anche fatto un'esperienza in tv a Drive In con Ezio Greggio su Italia 1. Non ha mai ricoperto ...