Monica Bellucci sarà Tina Modotti in una miniserie internazionale

Vincent Cassel risponde alle critiche di Monica Bellucci sulla differenza d’età con Tina Kunakey : “Ecco la pu… opportunista e il pedofilo tossicodipendente” : L’amore non ha età. Lo sanno bene Vincent Cassel e Tina Kunakey, la giovane modella a cui è legato da circa tre anni: 51 anni lui, 21 lei, tra meno di un mese saranno marito e moglie. Il loro amore ha fatto subito scalpore e la coppia è stata bersaglio di forti critiche sui social per la grande differenza d’età (30 anni). Ma agli insulti, la coppia ha scelto di rispondere con l’ironia, usando gli stessi appellativi ...

Dalla pillola magica al flirt con la Bellucci - Fabrizio Corona rivela i suoi segreti : “con Monica ci saremmo fidanzati se…” : Fabrizio Corona parla della sua relazione con Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi fa anche qualche rivelazione piccante su Monica Bellucci e Belen Rodriguez Fabrizio Corona, dopo le vicissitudini giudiziarie in cui è stato coinvolto, cerca di riprendere in mano la sua vita. L’ex re dei paparazzi continua la sua storia con Silvia Provvedi e vorrebbe sposarla l’anno prossimo. “Sul matrimonio sono d’accordo. – ha ...

Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel : “Un 20enne? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni” : “Mi ci vedreste andare con un ventenne, anche molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni in sé da come le si gestiscono”. Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel. E lo fa con raffinata grazia, senza mai citarlo direttamente, dalle colonne del mensile Elle. Cassel, 51 anni, sarà presto sposo della 21enne modella Tina Kunakey e l’interprete di The Passion e Spectre di certo non gliela manda a dire, pur ...

Milano Fashion Week : Monica Bellucci e Mariano di Vaio icone di stile : In occasione della Milano Fashion Week Mariano Di Vaio apre la sfilata di “Dolce e Gabbana” al fianco di Monica Bellucci. Il Made in Italy e la bellezza umbra al centro dei media internazionali; lui di Perugia e lei di Città Di Castello, i due umbri conquistano la passerella più cool del momento. L’Italia che conquista il mondo. Un grande traguardo per Mariano Di Vaio che si riconferma ancora una volta una delle personalità più forti della moda ...

Monica Bellucci torna a sfilare per Dolce & Gabbana dopo 26 anni : Monica Bellucci è apparsa sulla passerella d'alta moda di Dolce & Gabbana lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso. La bellissima attrice cinquantaquattrenne ha fatto da modella d'eccezione aprendo la sfilata della collezione maschile per la prossima stagione estiva. "L'ultima sfilata di Monica risale al 1992 - ha raccontato lo stilista Stefano Gabbana - Come siamo riusciti a convincerla? E' bastata una telefonata". Gli spettatori ...

