Modric | il Real Madrid va all' attacco Dalla Spagna | Vuole denunciare l' Inter

Telenovela Modric - il Real Madrid minaccia l’Inter : pronta la denuncia all’Uefa : INTER Modric- Ormai è il segreto di pulcinella, il croato vice campione del mondo, vuole i nerazzurri ed è pronto ad un vero e proprio braccio di ferro con il Real Madrid. I madrileni, dal canto, loro le tenteranno tutte (anche la denuncia all’Uefa) per tenere Modric, dopo la pesante cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Scrive El mundo: “Modric è seriamente tentato dall’offerta dell’Inter e i suoi agenti stanno spingendo ...

Modric all'Inter?/ Ultime notizie : dalla Spagna - "il Real Madrid vuole denunciare i nerazzurri!" : Modric all'Inter, Ultime notizie: offerta super da parte di Suning per il croato, che però non ha ancora rotto con il Real Madrid. Giorni caldi in Spagna!.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:35:00 GMT)

L’Inter fa follie per Modric - ma il Real Madrid è sul piede di guerra : pronta una denuncia per doping finanziario : Lukas Modric al centro dei sogni proibiti dell’Inter, ma dalla Spagna emerge un retroscena clamoroso: il Real Madrid potrebbe denunciare i nerazzurri per doping finanziario Le follie non si fanno solo in amore, ma anche durante la sessione estiva di calciomercato. Per Lukas Modric rischia di aprirsi una vera e propria disputa tra il Real Madrid (squadra in cui milita attualmente il calciatore) e l’Inter (club che vorrebbe a ...

Real Madrid - Lopetegui spaventa l’Inter : “Perez è stato chiaro su Modric. La ribellione di Kovacic? Ecco la verità” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, sottolineando come Perez sia stato chiaro sulla sua permanenza Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Luka Modric, il centrocampista croato ha intenzione di chiudere la sua esperienza in Spagna dopo un colloquio con Florentino Perez. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV La situazione resta in continuo divenire, anche se Lopetegui ha ...

Real Madrid - Lopetegui "stoppa" l'Inter : "Modric è felice qui" : Dopo Florentino Perez , anche Julen Lopetegui brova a blindare Luka Modric. L'allenatore del Real Madrid, infatti, alla vigilia del match di International Champions Cup contro la Roma, si è a lungo ...

Modric all'Inter? L'addio del croato dal Real darebbe il via ad un valzer di top player : Modric è il sogno di mezza estate dell'Inter. Alla fine però, l'affare potrebbe Realmente trasformarsi da un un semplice rumors ad un'operazione difficile che si è concretizzata. Nelle ultime ore infatti, diverse indiscrezioni - le principali arrivano direttamente dagli agenti del croato - hanno rivelato ulteriori possibilita' che l'affare si posso alla fine concretizzare. La volonta' del calciatore sembra essere quella di trasferirsi a Milano, ...

Real - tre nel mirino se Modric va via : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Il Real Madrid è certo di riuscire a tenersi Luka Modric, ma ha pronto un piano per sostituirlo nel caso il croato andasse all'Inter. Lo scrive il quotidiano sportivo As, ...

Inter - cresce l'attesa per l'incontro Modric-Real. Barcellona in pressing su Pogba. Kalinic-Atletico Madrid : Da Modric a Rabiot , passando per Pogba e Pjanic : sarà la settimana dei centrocampisti, veri e illustri protagonisti di questa bollente fase di calciomercato. L'effetto domino potrebbe essere ...

Real Madrid - Pjanic - Verratti e Milinkovic gli obiettivi se parte Modric : Il Real Madrid è certo di riuscire a tenersi Luka Modric, ma ha pronto un piano per sostituirlo nel caso il 'registà croato andasse davvero all'Inter. Lo scrive il quotidiano sportivo 'As', spiegando ...

Calciomercato Real Madrid - tre alternative per il dopo Modric : TORINO - Le alternative a Modric sono difficili da trovare. Le qualità uniche del giocatore sono il primo ostacolo, ovviamente, ma poi c'è anche l'opzione economica da valutare anche per un grande ...

Edicola : valzer del centrocampo - se parte Modric per il Real c'è Pjanic : La Gazzetta dello Sport fa il punto sui centrocampisti più caldi in giro per l'Europa. Modric-Real: chiesto il via libera, ma il Real non molla e Lopetegui si sbilancia: "resta sicuro". Se dovesse partire il croato ...

"Modric tira la corda" : gli agenti parlano con l'Inter - lui vuole incontrare il Real e rimanda il rientro : Il croato era atteso a Valdedebas, ma non arriva. Lopetegui si dice tranquillo. Decisivo l'incontro con Perez