MODRIC ALL' INTER | IL REAL DENUNCIA I NERAZZURRI? Ultime notizie Mundo

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per MODRIC all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per MODRIC all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

MODRIC - il Real Madrid va all'attacco. Dalla Spagna : "Vuole denunciare l'Inter" : Il centrocampista leader della Croazia vicecampione del mondo è scontento, ha un contratto che scadrà tra due anni e vorrebbe una nuova sfida: la tentazione Inter è fortissima. Dall'altra parte il ...

Telenovela MODRIC - il Real Madrid minaccia l’Inter : pronta la denuncia all’Uefa : INTER Modric- Ormai è il segreto di pulcinella, il croato vice campione del mondo, vuole i nerazzurri ed è pronto ad un vero e proprio braccio di ferro con il Real Madrid. I madrileni, dal canto, loro le tenteranno tutte (anche la denuncia all’Uefa) per tenere Modric, dopo la pesante cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Scrive El mundo: “Modric è seriamente tentato dall’offerta dell’Inter e i suoi agenti stanno spingendo ...

MODRIC all'Inter?/ Ultime notizie : dalla Spagna - "il Real Madrid vuole denunciare i nerazzurri!" : Modric all'Inter, Ultime notizie: offerta super da parte di Suning per il croato, che però non ha ancora rotto con il Real Madrid. Giorni caldi in Spagna!.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:35:00 GMT)

MODRIC - la doppia offerta di Suning : presente all'Inter - futuro in Cina (RUMORS) : Luka Modric e l'Inter, [VIDEO]un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid. L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati gia' diverse settimane fa ed il diretto ...

MODRIC ALL'INTER?/ Ultime notizie : muro Real Madrid - segnale social da Asensio e il numero 10 : MODRIC all'Inter, Ultime notizie: offerta super da parte di Suning per il croato, che però non ha ancora rotto con il Real Madrid. Giorni caldi in Spagna!.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:11:00 GMT)

MODRIC all'Inter? L'addio del croato dal Real darebbe il via ad un valzer di top player : Modric è il sogno di mezza estate dell'Inter. Alla fine però, l'affare potrebbe Realmente trasformarsi da un un semplice rumors ad un'operazione difficile che si è concretizzata. Nelle ultime ore infatti, diverse indiscrezioni - le principali arrivano direttamente dagli agenti del croato - hanno rivelato ulteriori possibilita' che l'affare si posso alla fine concretizzare. La volonta' del calciatore sembra essere quella di trasferirsi a Milano, ...

Inter - Stankovic non ha dubbi : “MODRIC all’Inter porterebbe più qualità di CR7 alla Juve” : Inter, Stankovic NON HA dubbi- Dejan Stankovic Intervistato da “Sport Klub“, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto significative sul potenziale passaggio di Modric in nerazzurro. L’ex campione Interista ha sottolineato uno strano paragone con Cristiano Ronaldo, affermando alcune dichiarazioni piuttosto significative. “MODRIC ALL’Inter MEGLIO DI CR7 alla JUVE” Stankovic ha dichiarato: “Modric in ...

Calciomercato Inter - aumenta la fiducia intorno all’affare MODRIC : gli ultimi aggiornamenti : Previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Florentino Perez e Luka Modric, il centrocampista croato è ancora convinto di dire addio ai blancos. L’Inter attende con fiducia Cresce la fiducia in casa Inter per quanto riguarda l’operazione Modric, il centrocampista croato è ancora intenzionato a dire addio al Real Madrid e conta di farlo nell’incontro in programma tra mercoledì e giovedì con Florentino Perez. ...

MODRIC - la doppia offerta di Suning : presente all'Inter - futuro in Cina (RUMORS) : Luka Modric e l'Inter, un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid. L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati già diverse settimane fa ed il diretto ...

MODRIC ALL'INTER - PRONTO PIANO DI SUNING/ Ultime notizie : il croato sbarca a Madrid - presto summit con Perez : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: la società cinese prepara l'offerta per il centrocampista croato del Real Madrid. Sul piatto contratto di 4 anni e pensione dorata in Cina.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:03:00 GMT)

Stankovic : 'MODRIC all'Inter meglio di Ronaldo alla Juve. Su Milinkovic-Savic... : Parlando in Serbia a Sport Klub , l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic , ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all' Inter : 'Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo ...

MODRIC all’Inter? La strategia di Suning : prima Milano - poi la Cina : Luka Modric non ha presenziato, nella giornata di ieri 5 agosto, alla prima sessione di allenamenti organizzata dal Real Madrid a Valdebebas. Una sorta di scoop per la tifoseria nerazzurra, che ormai da settimane aspetta l'annuncio dell'accordo con il Real Madrid. Un'assenza quella del calciatore praticamente ingiustificata, visto che anche quelli che hanno disputato la finale del Mondiale di Russia - Varane e Kovacic - si sono aggregati per ...