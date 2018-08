Modalità Non disturbare stock su OnePlus 6 5T 5 3T 3 | ecco come

Outlook per Android si aggiorna : arriva la Modalità “Non disturbare” : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento dedicato all’applicazione ufficiale di Outlook per Android che giunge così alla versione 2.2.194. Changelog Gestisci le notifiche con la nuova funzionalità Non disturbare di Outlook. Tocca l’icona della campana nel riquadro di spostamento a sinistra per provarla! Tutti gli aggiornamenti settimanali includono anche miglioramenti alle prestazioni e correzioni di bug volti ...

Terremoto : da Entrate le Modalità per richiedere rimborso canone Tv : Roma, 3 ago. (AdnKronos) – I cittadini interessati che risiedono nei territori dei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che hanno continuato a pagare il canone Tv, sia con l’addebito in bolletta sia con altre modalità, potranno richiedere il rimborso delle somme già versate per il periodo compreso tra il primo gennaio e il 29 maggio ...

Terremoto : da Entrate le Modalità per richiedere rimborso canone Tv (2) : (AdnKronos) – In entrambi i casi le istanze sono presentate al SAT (Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. ‘ Sportello abbonamenti TV ‘ Casella Postale 22 ‘ 10121 Torino). In particolare, quelle riguardanti il canone di abbonamento speciale saranno successivamente inoltrate alla Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, competente alla relativa gestione, che ...

Giuseppe Sala non è d’accordo con le Modalità della candidatura unificata di Milano - Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera al presidente del CONI Giovanni Malagò per spiegare che non è d’accordo col modo in cui il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha indicato la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina a The post Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano, Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

No Man's Sky : "il gioco non avrà mai una Modalità PvP" : Nel corso della prossima settimana No Man's Sky riceverà l'atteso aggiornamento NEXT, si tratta di un update piuttosto sostanzioso che porterà in gioco una serie di nuovi elementi molto attesi dai fan, tra cui spicca tra tutte la tanto chiacchierata e richiesta modalità multiplayer.Assieme al multiplayer giungerà la terza persona e la libera costruzione delle basi, assieme a molte altre migliorie e cambiamenti volti a rendere il gioco sempre più ...

In Anthem non sarà presente la Modalità Battle Royale : Anthem, il nuovo action\RPG di Bioware, è senza dubbio il gioco più anticipato di questo periodo. Gli sviluppatori stanno infatti continuando a rispondere a un sacco di domande online poste dai fan.Come riporta Gamingbolt, l'Executive Producer Mark Darrah e il Game Director Jonathan Warner hanno confermato tramite dei post su Twitter che il gioco non avrà il fuoco amico attivato. Sappiamo anche che il personaggio potrà essere personalizzato, ma ...

La navigazione in Modalità privata non è così privata quanto crediamo : (foto: LaPresse) Se siete tra coloro che scelgono la modalità in incognito per le ricerche online, dovreste farvi una domanda: siete davvero irrintracciabili quanto pensate? Secondo uno studio dell’Università Leibniz di Hannover in Germania, molti di noi hanno convinzioni sbagliate quando si tratta di navigare in modalità privata. Non è vero, per esempio, che si è immuni dai virus informatici o che la nostra posizione non venga rilevata dai ...

Presto su Instagram la Modalità ‘Non disturbare’ : aggiornamento in corso : Instagram potrebbe a breve introdurre la modalità 'Non disturbare', allo scopo di silenziare le notifiche per un intervallo di tempo preimpostato, limitando così le ansie ed i danni che un uso estenuante dei social potrebbe causare sulla resa affettiva e lavorativa. Il nuovo menu verrà introdotto in automatico a partire dal prossimo aggiornamento che riguarderà l'applicazione Instagram per iPhone e Android, in via di distribuzione (potreste già ...

