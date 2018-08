MIUI 10 China Developer è disponibile per altri smartphone Xiaomi

MIUI 10 China Developer in arrivo su altri smartphone Xiaomi il 23 luglio : La MIUI 10 China Developer arriverà su numerosi altri smartphone Xiaomi il prossimo 23 luglio. Il produttore l'ha annunciato sul MIUI Forum. Sta per ampliarsi ancora una volta il numero di smartphone per i quali è disponibile l'ultima versione della celebre ROM di Xiaomi. L'articolo MIUI 10 China Developer in arrivo su altri smartphone Xiaomi il 23 luglio proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 China Developer è disponibile per 17 smartphone in closed beta : Xiaomi continua a rilasciare la nuova interfaccia MIUI 10 per un numero crescente di dispositivi. Oggi ticca a 17 smartphone che ricevono la prima closed beta cinese.

MIUI 10 China Alpha disponibile per 11 dispositivi - ecco come installarla : Xiaomi annuncia la disponibilità di MIUI 10 China Alpha, riservata al momento ai tester, per undici dispositivi, tra cui Redmi 5 Plus e tanti altri.

MIUI 10 China Developer arriva su Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X : Continua a crescere il numero di dispositivi per cui è disponibile MIUI 10 China Developer. Oggi tocca a Xiaomi Mi Note 3 e Redmi Note 4X.

La MIUI 10 China Beta porta i video in 1080p a 60 fps su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il cui code name è whyred, è stato lanciato in India lo scorso mese di febbraio ed ora, con l'arrivo della MIUI 10 China Beta, si arricchisce della possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps. Si tratta comunque di un miglioramento sulla carta interessante per il già ottimo mid-range di Xiaomi.