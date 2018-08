Minisini-Flamini d' argento

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’ARGENTO nel duo misto libero : Tutto come previsto nella finale del programma libero del duo misto, penultima gara della rassegna continentale 2018 a Glasgow dedicata al Nuoto sincronizzato. Al Scotstoun Sport Campus Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento alle spalle della Russia e davanti alla Spagna. Ci hanno provato i due azzurri a tirar fuori il meglio dal loro esercizio, accompagnati dalla colonna sonora “The Duel ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per chiudere in bellezza. Minisini-Flamini si giocano la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

Italia - dal sincro le prime medaglie : argento per Minisini-Flamini e bronzo a Cerruti-Ferro : Un anno fa a Budapest mondiale furono i primi, l'esercizio è rimasto lo stesso, come la musica, il famoso 'Urlo da Lampedusa' che fece anche polemica politica. 'Abbiamo cambiato qualcosa' dicono. Ma ...

VIDEO Giorgio Minisini / Manila Flamini ARGENTO nel duo misto tecnico - Europei 2018 : riviviamo le immagini dell’esercizio degli azzurri : Stavolta “A scream for Lampedusa” non vale il successo al duo misto italiano Giorgio Minisini / Manila Flamini, impegnato nella finale della routine tecnica degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato. Accompagnati dalla stessa musica di Michele Braga, ma con un esercizio completamente diverso in acqua rispetto all’oro iridato di Budapest (Ungheria), Giorgio e Manila non sono riusciti a comunicare la stessa sincronia e leggiadria ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico : Stavolta “A scream for Lampedusa” non vale il successo al duo misto italiano Giorgio Minisini / Manila Flamini, impegnato nella finale della routine tecnica degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Accompagnati dalla stessa musica di Michele Braga, ma con un esercizio completamente diverso in acqua rispetto all’oro iridato di Budapest (Ungheria), Giorgio e Manila non sono riusciti a comunicare la stessa sincronia e leggiadria ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia quarta nei preliminari con la squadra. Nel pomeriggio Minisini-Flamini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini pronti a confermarsi nella piscina di Glasgow : E domani si comincia. La piscina del Scotstoun Sports Campus sarà teatro delle gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia punta a replicare l’en plein di medaglie ottenuto due anni fa a Londra, dove la compagine tricolore salì sul podio in tutte le specialità in programma, mettendo nel mirino l’Ucraina. Il proposito del commissario tecnico Patrizia Giallombardo è ambizioso e starà ai nostri ...

Nuoto sincronizzato - i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia : fari puntati su Minisini/Flamini. Si cerca l’en plein : Dal 3 al 7 agosto andranno in scena presso lo Scotstoun Sports Campus le gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow. C’è grande attesa per l’Italia che, dopo l’en plein di medaglie realizzato nella rassegna di Londra 2016, punta chiaramente a confermarsi anche in questa competizione. LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA ITALIANA: Beatrice Callegari Domiziana Cavanna Linda Cerruti Francesca Deidda Costanza Di Camillo Costanza ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Minisini-Flamini sognano l’oro : “L’obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all’Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio e Manila dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre” così Pabrizia Giallombardo, direttore tecnico ...

Nuoto sincronizzato – World Series : la coppia azzurra Minisini-Flamini trionfa nella tappa di Los Angeles : Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono imposti col punteggio di 87,2572 che non è stato il più alto in questa stagione, dopo i precedenti trionfi a Parigi e Tokyo Il Duo misto tecnico e libero alle World Series di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e Manila Flamini, che hanno ripreso la loro performance vincitrice del campionato del mondo a Budapest “Un urlo di Lampedusa”, si sono imposti col punteggio di 87,2572 che non è ...

Nuoto sincronizzato : oro Minisini-Flamini : ROMA, 10 GIU - Il duo misto tecnico e libero alle World Series di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e Manila Flamini, che hanno ripreso la loro performance vincitrice del campionato del mondo a Budapest "Un urlo di Lampedusa", si sono imposti col punteggio di 87,2572 nella tappa statunitense delle World series. Gli azzurri hanno preceduto il colombiano Jhair Galeano, 26 anni, e ...