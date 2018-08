Minacce a Mattarella | esclusa la pista degli account russi

Sergio Mattarella - Minacce sui social : 'Dovevi morire tu' - ecco chi rischia 15 anni di galera : Gli insulti contro Sergio Mattarella , riversati sui social network, potrebbero costare carissimo a 39 persone . Gli improperi vennero rivolti al capo dello Stato nei giorni dello stallo nella ...

Palermo - Minacce e insulti a Mattarella : 39 gli account all'esame dei pm : Sono 39 i profili Facebook finiti all'esame della procura di Palermo che aveva aperto un fascicolo per risalire agli autori delle minacce e degli insulti rivolti sui social al Capo dello Stato Sergio ...

Verbania - intercettata busta con un proiettile e Minacce di morte per Mattarella : A intercettare la busta i carabinieri, avvertiti dagli impiegati di Bannio Anzino, in valle Anzasca. Alle Poste avevano notato la lettera con uno rigonfiamento indirizzata al Presidente della Repubblica al Quirinale. All'interno, oltre a un proiettile, c’era anche un biglietto con minacce di morte.Continua a leggere

Governo : Palermo - aumenta numero indagati per Minacce e offese social a Mattarella : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) – aumenta il numero di indagati della Procura di Palermo che indaga sui post pubblicati sui social contenenti offese e minacce al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’annuncio di impeachment da parte del leader del M5S Luigi Di Maio. Dopo le prime tre persone iscritte nel registro degli indagati per attentato alla libertà del presidente della Repubblica, offesa all’onore a e al ...

Minacce a Mattarella su Facebook : tre persone denunciate dalla Digos : Uno di loro aveva scritto: «Hanno ammazzato il fratello sbagliato». Rischiano fino a 15 anni di carcere. Controlli su altre decine di account social che riportavano post analoghi

Una rete di 360 'account sospetti' avrebbe diffuso in rete le Minacce a Mattarella : Una spinta 'artificiale' nei giorni della crisi a seguito della no del Quirinale alla nomina di Paolo Savona all'Economia. È quanto è scritto in un report pubblicato in queste ore da La Stampa e ...

Una rete di 360 "account sospetti" avrebbe diffuso in rete le Minacce a Mattarella : Una rete di account sospetti avrebbe soffiato sul fuoco dell’indignazione sui social contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una spinta “artificiale” nei giorni della crisi a seguito della no del Quirinale alla nomina di Paolo Savona all’Economia. È quanto è scritto in un report pubblicato in queste ore da La Stampa e Repubblica e messo a punto da Andrea Stroppa e Danny di Stefano, ...

Mattarella - tre indagati per Minacce al presidente sui social : rischiano fino a 15 anni di carcere : Ci sono tre indagati per gli insulti sui social rivolti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati: si tratta di Manlio Cassarà, ...

Governo - insulti e Minacce a Mattarella su Facebook : tre persone indagate. Rischiano fino a 15 anni di carcere : Per le minacce e gli insulti comparsi sui social nei confronti di Sergio Mattarella ci sono i primi indagati. Tre le persone sotto inchiesta a Palermo nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal pm Gery Ferrara, ma al vaglio ci sono altre decine di frasi apparse su altri profili. La procura li accusa di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ...

Minacce online a Mattarella - tre indagati a Palermo : Accusati di attentato alla libertà e offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, reati punibili fino a 15 anni di reclusione

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e Minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...