Milleproroghe | rinvio sui vaccini | primo sì alla norma Ma a scuola resta

Vaccini : Milleproroghe a settembre - incertezza sull'autocertificazioni e il rinvio delle sanzioni : Il dl milleproroghe non sarà convertito in legge prima della pausa estiva, quindi avverrà ad anno scolastico già iniziato in gran parte d'Italia. L'annuncio della calendarizzazione del provvedimento alla Camera per l'11 settembre apre grandi interrogativi sul fronte Vaccini: l'emendamento al dl a firma Lega-M5s, che rinvia di un anno l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Lorenzin per i ...