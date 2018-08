Milinkovic Savic alla Juventus Ultime notizie | i bianconeri devono stringere | presto

Calciomercato Milan - Leonardo : 'Milinkovic-Savic è un sogno impossibile. Nessun contatto con Rabiot' : Nel Maldini day rossonero c'è anche spazio per un po' di Calciomercato. Leonardo, che ha accompagnato insieme al presidente Scaroni l'ex capitano rossonero in conferenza stampa, ha infatti risposto ad ...

Milan - Leonardo spegne l’entusiamo dei tifosi : “Milinkovic Savic e Rabiot non sono alla nostra portata” : “Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi. Tante squadre stanno sognando, purtroppo oggi non ci è concesso sognare un giocatore di questo valore”. Leonardo assicura che un investimento sul serbo della Lazio non è compatibile con i piani del Milan, e che per Rabiot “in questo momento non c’è nessun contatto, anche se è un grandissimo giocatore”. “Compatibilmente con Fair play finanziario non ci sarà un ...

Milan - Leonardo e le strategie di mercato : “Milinkovic-Savic non è alla nostra portata - su Rabiot…” : Il direttore tecnico del Milan ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maldini, soffermandosi anche su Milinkovic-Savic “Tutte le trattative di mercato le faremo noi. Per lavorare al meglio bisogna avere al fianco una persona con cui si abbia sintonia totale e con Paolo c’è“. Alfredo Falcone – LaPresse Lo ha detto il direttore tecnico del Milan, Leonardo, su Paolo Maldini ...

Stankovic : 'Modric all'Inter meglio di Ronaldo alla Juve. Su Milinkovic-Savic... : Parlando in Serbia a Sport Klub , l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic , ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all' Inter : 'Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo ...

Milinkovic-Savic - corsa a tre : su di lui ci sarebbero anche Inter e Milan : Milinkovic-Savic è uno degli uomini più chiacchierati di questo mercato. Il serbo della Lazio era già nell'orbita di altri top club italiani ed europei lo scorso anno, ma le sue prestazioni sempre in crescendo nell'ultima stagione lo hanno innalzato a giocatore di assoluto valore. I maggiori club europei sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per lui, ma anche in Italia il centrocampista è ben richiesto. Sul gioiello di Claudio Lotito in ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Milan : Milinkovic Savic non è solo un sogno - il giocatore laziale può trasferirsi (RUMORS) : Abbiamo appena assistito ad un grandissimo e soprattutto clamoroso scenario di Calciomercato estivo per la Serie A, quest'anno: pian piano le voci sembravano spegnersi e, invece, la Juventus ha messo a segno l'operazione del secolo, portando Cristiano Ronaldo a Torino. L'Inter ha risposto comprando tutto ciò che poteva, il Napoli ha ingaggiato uno dei migliori allenatori italiani al mondo, la Roma ha puntato su molte scommesse e venduto Alisson. ...

Inter - Modric apre ai nerazzurri : spunta anche Milinkovic-Savic : Modric apre AI nerazzurri- Nessuna chiusura o totale smentita all’ipotetico affare targato Luka Modric. L’Inter ci proverà e spera nel colpo ad effetto. Un acquisto che potrebbe cambiare e invertire totalmente il ruolino di marcia della stagione. Nessuna smentita da parte del club nerazzurro, tantomeno dal Real Madrid, segnali che confermano l’intrigo di mercato legato […] L'articolo Inter, Modric apre ai nerazzurri: ...

Milan - assalto a Milinkovic-Savic : 40 milioni per il prestito oneroso : assalto A MILINKOVIC SAVIC- Il Milan non si ferma: dopo Higuain e Caldara, il club rossonero sarebbe pronto a tentare l’assalto a Milinkovic-Savic. Un affare che potrebbe decollare sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. 40 milioni per il prestito, 80 milioni per il riscatto fissato per la prossima stagione. Un affare che […] L'articolo Milan, assalto a Milinkovic-Savic: 40 milioni per il prestito oneroso proviene da ...

Milan - Leonardo pensa in grande : tenta il colpo Milinkovic-Savic : Il Milan ha fatto la voce grossa sul mercato con gli arrivi di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara che vanno a rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. I rossoneri stanno lavorando per chiudere l'acquisto del brasiliano Bernard e poi sognano un grande colpo a centrocampo. Secondo quanto riporta Sportmediaset in cima alla lista dei desideri del tecnico ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic: la Lazio ha aperto alla cessione se ...

Scommesse - per Milinkovic-Savic quote ancora in biancoceleste : Claudio Lotito vuole blindarlo aumentandogli l’ingaggio e prolungandogli il contratto. In più lo stesso presidente della Lazio, ha dichiarato che fino a ora per Sergej Milinkovic Savic sono arrivate solo proposte indecenti. Ossia, nessuno ha offerto quanto chiesto dal patron biancoceleste che, si sa, è inamovibile sul prezzo dei suoi calciatori. Ragion per cui anche i bookmaker ritengono che, almeno per la prossima stagione, il ...

Milan su Milinkovic-Savic - cosa c’è di vero nella trattativa? Dinamiche e ostacoli del grande colpo : Milan su Milinkovic-Savic, ma quanto c’è di vero nella trattativa? Analizziamo le Dinamiche del possibile affare e gli ostacoli che separano i rossoneri dal grande colpo Tifosi del Milan in grande fermento per un calciomercato che, dopo anni di vacche magre, è ritornato a far sognare. L’ultimo nome accostato ai rossoneri nella giornata di oggi è quello di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che unisce un fisico da ...

Calciomercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...