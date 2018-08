Milano Sette milioni di euro di incentivi per l’aria pulita

Milano - marocchino pregiudicato picchia e stupra una diciassettenne : arrestato : La vicenda di cui stiamo per parlare all'interno di questo articolo riguarda purtroppo il sempre più diffuso fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Il gravissimo episodio si è verificato a Rho, comune in provincia di Milano, dove un marocchino di diciannove anni pregiudicato ha aggredito, picchiando e violentando all'interno di un parco pubblico, una giovane ragazza di appena diciassette anni che aveva conosciuto qualche ora prima in ...

Milano. Municipio 5 : A settembre la Festa delle associazioni 2018 : Il Municipio 5 di Milano, visto il successo dell’evento organizzato nel 2017 presso l’Anello di allenamento di via dei Missaglia,

NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre : ospite d’eccezione una ex stella del basket USA : L’8 e il 9 settembre a Milano ci sarà la NBA Fan Zone: l’evento ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA e avrà come ospite una ex stella del basket USA La National basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, ...

Dance Explosion - al Teatro Martinitt dal 15 al 22 settembre - Milano Post : Nella locandina di quest'anno 4 spettacoli dal respiro internazionale e dal linguaggio universale appunto, selezionati per un pubblico vasto ed eterogeneo , dall'appassionato al semplice curioso, ...

Milano Film Festival 28 settembre 7 ottobre 2018 - tutte le anticipazioni : La XXIII edizione di Milano Film Festival, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta , in direzione dal 2011, , si svolgerà dal 28 settembre al 7 ...

Presentato il palinsesto di Milano Bike city : appuntamento a settembre : Dal 15 al 30 settembre si chiamerà proprio Milano Bike city visto il gran numero di eventi che hanno la

Milano. A settembre in partenza lavori in diversi luoghi della città : Un nuovo spazio pubblico ampio, verde e fruibile al centro del quartiere Ripamonti. Ha già una data di inaugurazione la

ALANIS MORISSETTE/ Milano Summer Festival : come uscire vivi dagli anni 90 : Tutto esaurito al Milano Summer Festival per l'unica apparizione italiana di ALANIS MORISSETTE, protagonista di un concerto di rara bellezza e potenza musicale. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:35:00 GMT)

Aeroporti : a Milano a settembre World Routes 2020 : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Dal 5 all’8 settembre 2020 Milano e la Lombardia ospiteranno la fiera internazionale ‘World Routes’, uno dei principali eventi del settore aeronautico che riunisce compagnie aeree, Aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e turismo bureau da tutto il mondo ed e’ organizzato da Ubm. L’accordo e’ stato presentato oggi a Milano nella sede di Assolombarda da ...

Scaletta di Alanis Morissette a Milano il 25 luglio : orari e ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai San Siro : Alanis Morissette a Milano si esibirà stasera, mercoledì 25 luglio, in occasione del Milano Summer Festival. Il concerto di Alanis Morissette a Milano è in programma all'Ippodromo Snai di San Siro alle ore 21.00 e gli ultimi biglietti sono in prevendita su TicketOne e presso i circuiti autorizzati. Il prezzo dei biglietti per l'evento è di 46,00 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. Non è possibile scegliere biglietti in una ...

Milano Film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre : La XXIII edizione di Milano Film festival, una produzione di esterni, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione

Milano - precipita da sette metri in parco acquatico : 11enne ferito : Un bambino di 11 anni si è procurato fratture a un braccio, a una gamba e al torace cadendo da circa sette metri mentre eseguiva il percorso nell'aria vincolato a un cavo d'acciaio all'interno del ...

Nuovo Master in Football Management & Mental Coaching : 20-23 settembre a Milano! : ... LEGALE E FISCALE Solo 30 i posti a disposizione per imparare i segreti del Football MANAGER & Mental COACH , nuova figura professionale che può aprire interessanti sbocchi professionali nel mondo ...

A settembre Milano Movie Week prima edizione - Milano Post : ... come proiezioni, conferenze, workshop, mostre, eventi speciali e progetti sperimentali con un programma arricchito da incontri con attori, registi e protagonisti del mondo dell'audiovisivo. Milano ...