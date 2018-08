Milano Oltre 20 | 5 milioni di euro per il Diritto allo studio

Lo spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Milano : traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Nove arresti, dodici denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E’ il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Milano e Lodi, in corso dalle prime ore di questa mattina. L’attività, coordinata dalla Dda di Milano, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di ...

Milano : Campus Party 2018 chiude con oltre 10mila presenze : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – oltre 10mila presenze, quasi 2.500 tende occupate stabilmente, 350 speaker che si sono alternati su 8 palchi e oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori. Questi i numeri della seconda edizione di Campus Party Italia, l’evento dedicato a innovazione, tecnologia e creatività, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con il coinvolgimento di 145 ...

Milano : Campus Party 2018 chiude con oltre 10mila presenze : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – oltre 10mila presenze, quasi 2.500 tende occupate stabilmente, 350 speaker che si sono alternati su 8 palchi e oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori. Questi i numeri della seconda edizione di Campus Party Italia, l’evento dedicato a innovazione, tecnologia e creatività, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con il coinvolgimento di ...

