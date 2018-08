Milano guida i rialzi in Europa

Milano - occupato il centro islamico di viale Jenner : protesta per il licenziamento della guida spirituale : Una trentina di musulmani ha forzato l'entrata dell'edificio e si è riunita in preghera. La zona presidiata da carabinieri e Digos

Sala : "Sì ai Giochi del Nord. E Milano è pronta a guidare" : L'esperienza maturata con Expo, il sistema aeroportuale, i luoghi da "cartolina" che stanno catturando un turismo mai visto sotto la Madonnina. Sono i tre assi su cui il sindaco Beppe Sala e il sottosegretario ai Grandi eventi della Regione Antonio Rossi hanno puntato per convincere (se mai ce ne fosse bisogno) il presidente del Coni Giovanni Malagò e il segretario generale Carlo Mornati che Milano è "fortissima" e merita la candidatura alle ...

Milano - Simone Guidarelli - lo stylist delle star : «Sono psicologo e amo la curiosità» : «Il mondo è un contenitore da riempire. Non con qualsiasi cosa. Ma con il bello». Simone Guidarelli, 48 anni, nato a Cagli , Pesaro-Urbino, , da 22 anni a Milano, ha vissuto vite diverse. «Definirmi è ...

Milano - Gianni Canova è rettore dello Iulm : primo docente di cinema in Italia a guidare un ateneo : "Per troppo tempo l'università è stata governata e programmata in funzione dei professori. È tempo che torni alla sua missione originaria: formare la classe dirigente di cui il Paese ha bisogno"

Milano - all'esame di scuola guida con l'auricolare : beccato - bocciato e...ricoverato : Il maldestro tentativo di un 25enne: scoperto dai commissari, non riusciva più a toglierlo. E' finito all'ospedale

Milano. Come cambia il Lorenteggio : ecco le linee guida : Accompagnare gli abitanti del Lorenteggio in una delle più importanti trasformazioni urbane di Milano, essere per loro il punto di

Olimpiadi 2026 - Milano guida il gruppo. Si studia una collaborazione con Torino : La partita che dovrà finire con il nome della città italiana candidata per ospitare i Giochi del 2026 rimane aperta e va ai supplementari. Il governo si chiude in difesa: Torino, Milano o Cortina non ricevono l’investitura, ma dal Consiglio dei ministri di ieri escono le linee guida che vincoleranno il Coni nella sua scelta....

Concessionarie auto usate Milano : la migliore scelta per una guida sicura : Il mercato dell’auto è in costante crescita in tutta Italia, soprattutto in Lombardia e a Milano. I milanesi mediamente investono

Una guida turistica per disabili fatta da chi vive la disabilità. Via alla campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Eppela - Milano Post : ... l'obiettivo della 35enne mantovana è realizzare una guida turistica per persone diversamente abili Lasciarsi guidare da chi guarda il mondo da un altro punto di vista, seduta sulla carrozzina. Farsi ...

Milano. Sabato al Museo botanico visite guidate adatte a tutta la famiglia : Sabato 16 giugno il Museo botanico Aurelia Josz apre le sue porte per raccontare a grandi e bambini i tesori

Milano. Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi : ecco le linee guida : Garantire un elevato standard manutentivo, specifico e adeguato al concept, ai parchi urbani di nuova realizzazione, le cui spese gestionali

Milano - RUMENO TENTA DI INVESTIRE IN AUTO 200 CONNAZIONALI/ Fuggito il guidatore : ricerche a tappeto : MILANO, RUMENO TENTA di INVESTIRE 200 CONNAZIONALI, maxi rissa e tanta paura ai giardinetti di via Odazio. E' accaduto attorno alle ore 13:00 di ieri pomeriggio: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:34:00 GMT)

Milano : controlli polizia - 14 sorpresi ubriachi alla guida e denunciati : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - controlli, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno, da parte della polizia stradale lungo le barriere di Milano Nord dell'autostrada dei Laghi, a Milano est sulla A4 direzione Bergamo e la Milano-Genova di Assago in ingresso in città. Complessivamente sono state 258

Milano guida i rialzi del Vecchio Continente : Teleborsa, - Seduta in rally per Piazza Affari , che beneficia dell'allentarsi delle tensioni politiche sulla scia dell'accordo sulla formazione del nuovo governo. Nessuna variazione significativa per ...