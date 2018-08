Milan | via Kalinic | Bacca e Silva | serve il tesoretto per due colpi in entrata RUMORS

Milano. Le piazze Angilberto e Dergano diventano pedonali - via alla sperimentazione : Le piazze Dergano (Municipio 9) e Angilberto II (Municipo 4) saranno in parte pedonalizzate da settembre a dicembre prossimi nell’ambito

Milano. Volontariato : al via il reclutamento di 300 lettori : Leggere un buon libro è un piacere, condividerne le pagine più belle può trasformarsi in passione collettiva. Il Comune di

Polveriera Real Madrid - gesto estremo di Kovacic : “non mi alleno più - voglio andare via”. Inter e Milan si contendono il croato : Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid: vuole lasciare i madrileni ed ha chiesto al club la cessione. Il suo gesto nasce dalla consapevolezza di avere poco spazio e l’ex Interista è stufo di far panchina e tra le possibili destinazioni gradite c’è proprio l’Inter. A Milano c’è il suo più grande estimatore, il ds nerazzurro Piero Ausilio, che lo aveva acquistato nel 2013 e lo riporterebbe subito a San ...

Prosegue ALLEGRO CON BRIO 2018. Antonio Rezza e Flavia Mastrella mercoledì 8 in Milano via Padova. Giovedì 9 e venerdì 10 i Teatri mobili.

Sorpresa a Milano - Ronaldo e la fidanzata Georgina fanno shopping in via Montenapoleone : Pomeriggio di shopping a Milano per Cristiano Ronaldo. Dopo l’allenamento del mattino a Torino, in cui è andato a segno nella partitella a ranghi misti con la seconda squadra, la stella della Juventus assieme alla fidanzata Georgina si è spostata in auto nel capoluogo lombardo, e la coppia non è passata inosservata nel quadrilatero della moda. Decine di passanti si sono fermati per fotografarli mentre passeggiavano, entrando in alcune ...

Milano : tensione in moschea - due feriti in viale Jenner : Due uomini si sono presi a pugni e sono finiti in ospedale dopo una lite per il licenziamento di un imam. Intervento dei carabinieri. I cittadini della zona esasperati Segui su affaritaliani.it

Milano - ritratto di Saviano dietro le sbarre a due passi dalla casa di Salvini : L'artivista Cristina Donati Meyer sta facendo parlare di sé, nelle ultime ore, per un murales realizzato a due passi dall'abitazione di Milano del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il protagonista del ritratto, intitolato "Sogno di un ministro in una notte di mezza estate", è Roberto Saviano, celebre scrittore campano. Nell'opera il romanziere appare dietro le sbarre e la Donati Meyer ha voluto esprimere con l'arte la sua idea ...

Milano - occupato il centro islamico di viale Jenner : protesta per il licenziamento della guida spirituale : Una trentina di musulmani ha forzato l'entrata dell'edificio e si è riunita in preghera. La zona presidiata da carabinieri e Digos

Higuain e Caldara dentro - Bonucci via : l'affare lo fa il Milan. Juve - perché? : ... Caldara che lascia il club campione d'Italia senza averci mai giocato, addirittura Higuain - improvvisamente dipinto come un peso ma ancora uno dei migliori centravanti del mondo - che va al Milan : ...

Basket - Serie A : 'rivincita' Trento-Milano all'Epifania - playoff al via il 18 maggio : ROMA - Bisognerà aspettare l'Epifania per la rivincita dell'ultima finale scudetto tra Trento e Milano. Dopo avere diramato ieri la prima giornata e il turno natalizio, la LBA Lega Basket Serie A ha ...

Milano. Agosto : apertura al pubblico dello Sportello unico e regolamenti di via Friuli : Gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio Sportello unico e regolamenti di via Friuli 30 (Area Procedure sanzionatorie e traffico)