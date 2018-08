Milan Red | dall' Austria un nuovo capriccio da milionari | la supercar del falco

Milan - il ritorno di Maldini : "Credo in questo progetto e sono contento di esserne parte" : "Sento molto la responsabilità, ma anche la gioia di tornare nel mio ambiente. Della rosa mi ha fatto impressione Cutrone"

Milan - Maldini : 'Credo nel progetto - la mia storia mi impone di essere qui. Leonardo fondamentale' : Paolo Maldini , dopo 9 anni, torna al Milan . Lo farà in veste di dirigente e sarà il direttore sviluppo strategico dell'area sport: l'ex capitano rossonero, che ieri aveva pubbicato una foto su Facebook scrivendo "Back home", risponde alle domande nella conferenza stampa di presentazione. Al suo fianco Leonardo e, ad ...

Maldini tona al Milan : “credo nel progetto. Leonardo un amico” : “Ora la situazione è diversa. Leonardo mi ha chiamato, mi ha esposto il progetto e lo hanno fatto anche i proprietari. E credo in questo progetto. I proprietari possono decidere, valeva anche in passato e io non dovevo essere per forza incluso, ora lo sono e sono contento”: così Paolo Maldini, nella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha spiegato cosa è cambiato rispetto a quando in passato è ...

Milan - Caldara si presenta : “l’eredità è pesante - ma questo club ha una grande storia” : Il difensore rossonero si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni su questa nuova avventura “Sono venuto qui perché quella del Milan è la storia di un grande club che ha vinto tutto. Qui sono passati molti dei difensori più forti degli ultimi anni e la scelta da questo punto di vista è stata facile. L’eredità è molto pesante, ma farò del mio meglio“. Lo dice il neo difensore rossonero ...

Milano. Aggredita - si salva usando spray : 13.42 Una ragazza è stata Aggredita nella stazione di Porta Garibaldi, a Milano, da un uomo che l'ha molestata cercando di violentarla.Si è salvata grazie alla presenza di passanti e, avvicinata una seconda volta,usando uno spray urticante che ha fatto allontanare l'individuo Il fatto è accaduto il 20 luglio scorso,ma non è stato divulgato dalle Forze dell'ordine fino a oggi,quando è stato individuato il presunto responsabile, un immigrato ...

Milano - la denuncia del giornalista Nascimbeni : "Aggredito col coltello al grido 'Comunista di m.'" : L'indagine dei carabinieri. Lo scrittore, vicino ai Sentinelli, racconta: "Hanno tentato di colpirmi al volto"

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Ferrari a +2% - Unicredit a -2 - 3% (2 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...

La storia di Rachele Vered - colpita dalle leggi razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...