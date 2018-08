Milan | è fatta per Kalinic | ceduto a titolo definitivo all' Atletico

Milan - il presidente Scaroni svela : “il ruolo di amministratore delegato? E’ una scelta che va fatta con calma” : Il numero uno del Milan sottolinea come nelle prossime settimane verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero “Ne parleremo dopo le vacanze, non pongo scadenze ravvicinate, è una scelta importante e deve essere fatta con calma“. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si esprime così sulla scelta del nuovo amministratore delegato del club rossonero. “Non contemplo di andare avanti a lungo con le deleghe totali ...

Salvatore Pezzano ce l'ha fatta! Salvato a Milano il ragazzo che nessuno voleva operare : "A tutto c'è un rimedio" : Salvatore Pezzano è stato operato. Il ragazzo la cui vita era a rischio per una grave lussazione alla clavicola, riportata il 2 maggio scorso in un incidente sul campo di calcio e ritenuta inoperabile, ce l'ha fatta. Ne dà lui stesso notizia in un post su Instagram, medesimo social network che aveva usato per cercare un'equipe chirurgica potesse sottoporlo ad un intervento risolutore. "Non so che parole usare... Un incubo che ...

Bonucci alla Juventus - Caldara al Milan / Ultime notizie : pace fatta tra Allegri e Leo : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan, Ultime notizie: scambio alla pari tra i due difensori. Bonucci e Allegri hanno fatto pace, risolti gli screzi fra i due(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Higuain al Milan : è fatta Sì a Bonucci per Caldara|Vota Cresce l’attesa tra i tifosi Video : Risolto anche il nodo dell’ingaggio: il Pipita chiedeva 9 milioni di euro netti l’anno, i rossoneri ne offrivano 7,5, la quadra a 8-8,5. Ok anche allo scambio difensori

Higuain-Milan : è fatta Risolto il nodo dell’ingaggio A breve l’ok a Caldara-Bonucci : Risolto anche il nodo dell’ingaggio: il Pipita chiedeva 9 milioni di euro netti l’anno, i rossoneri ne offrivano 7,5, la quadra a 8-8,5. Ora via allo scambio Bonucci-Caldara

E’ fatta : Higuain e Caldara al Milan - Bonucci torna alla Juve : Trattative concluse. Gonzalo Higuain è un giocatore del Milan. Leonardo e il fratello agente dell’attaccante argentino, Nicolas, hanno parlato per

HIGUAIN AL Milan : QUASI FATTA!/ Ultime notizie - il Pipita ha accettato il prestito : i dettagli : HIGUAIN al MILAN? Ultime notizie, c'è accordo tra i club per la formula del prestito, manca solo il si del Pipita: oggi giornata fondamentale per il giocatore della Juventus.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:59:00 GMT)

Calciomercato Milan - intesa raggiunta con Higuain e Caldara : è fatta per il maxi scambio con la Juventus : Il club rossonero ha raggiunto l’intesa con l’agente di Higuain, oggi dunque la giornata decisiva per definire lo scambio con la Juve che coinvolge Bonucci e Caldara Il giorno della chiusura è arrivato, il Milan ha raggiunto l’accordo con Gonzalo Higuain. Dopo il lungo summit di questa notte tra Leonardo e l’agente del Pipita, nella giornata di oggi andranno in scena gli incontri definitivi anche con la Juventus per ...

Scambio Bonucci-Caldara - - sembra - fatta! Si complica la trattativa per Higuain - l'ingaggio è un problema per il Milan : Intrecci di mercato fitti tra Juventus e Milan, che però non trovano la chiave di volta per la trattativa riguardante Gonzalo Higuain Lo Scambio tra Leonardo Bonucci del Milan e Mattia Caldara della ...