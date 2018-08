Migranti | bando da 3 | 5mln per gestire Cpr

Bando da 3 - 5 milioni di euro per gestire il nuovo Cpr per Migranti a Macomer - Sardiniapost.it : Si accorciano i tempi per l'apertura del Centro di permanenza per rimpatri , Cpr, di Macomer , Nuoro, che potrà ospitare sino a 100 migranti che sbarcano direttamente in Sardegna. La Prefettura di ...

Migranti - Senaldi (Libero) : “Minniti mi telefonò per chiedere aiuto. Era solo - disperato e abbandonato dal Pd” : “Nel luglio dell’anno scorso Minniti mi telefonò alle 7.15 del mattino per dire, a suo modo: ‘Datemi una mano voi perché qui a sinistra non capiscono niente e io devo cambiare la linea dell’Italia sull’immigrazione‘. Mi ero appena alzato dal letto, neanche lo conoscevo”. Lo rivela a L’Aria che Tira Estate (La7) il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, che racconta la telefonata ...

Aldo Nove : "Matteo Salvini aizza il razzismo becero - ma sui Migranti l'Italia è stata abbandonata" : Lo dice quasi con dispiacere, dovendo cedere alla realtà: "Matteo Salvini è l'animale politico più forte che ci sia in questo momento in Italia. Riconoscerlo non significa stare dalla sua parte, ma vuol dire cercare di capire costa sta succedendo nel paese. Punta su questioni demagogiche, aizza il razzismo becero degli italiani, forse per pura propaganda, forse seguendo un disegno preciso – non è ancora chiaro. ...

Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini / Video - protesta sui Migranti : turisti abbandonano la chiesa : Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini, Video: il sacerdote protesta sull'accoglienza dei migranti e diversi turisti abbandonano la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Migranti - Oumoh abbandonata ancora la favola è senza lieto fine : Un anno dopo Oumoh è di nuovo sola. Quella mamma che aveva 'perso' in Africa e ritrovato nella saletta di un aeroporto a Palermo se n'è andata di nuovo. E questa volta senza un perché. 'Si è ...

Migranti - sbarchi nel cuore della notte vicino Marsala : sulle coste i vestiti abbandonati dai clandestini : Il clamore dei grandi sbarchi di Migranti che salpano dalle coste della Libia sta totalmente oscurando un altro fenomeno di emigrazione clandestina, che da parecchi mesi si svolge in un clima di quasi ...

L'Algeria ha abbandonato 13mila Migranti nel deserto/ Inchiesta choc : senza acqua né cibo - a piedi in Niger : L'Algeria ha abbandonato 13mila migranti nel deserto: l'Inchiesta choc di AP su ciò che avviene nel viaggio verso il Niger, senza cibo né acqua ed a piedi. Testimonianze dei sopravvissuti.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Migranti - i nuovi campi di detenzione negli aeroporti abbandonati degli Usa : Il progetto, per il quale si stima un costo di 175 milioni di euro, nasce con lo scopo di soddisfare le esigenze della politica di 'zero tolleranza' perseguita dall'amministrazione Trump, nel ...

Migranti - l'odissea della USS Trenton e quei dodici corpi abbandonati in mare : Essere forti con i deboli nel Mediterraneo e deboli con i forti a Bruxelles, assecondando come si è fatto troppe volte le posizioni più conservatrici e contrarie a qualsiasi effettiva politica ...

