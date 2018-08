Migranti | Spagna contro l' Italia | Politica di Salvini è brutale

Migranti - dalla Spagna attacco a Salvini : 21.43 "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa. Con la sua politica di isolamento lede l'idea europea". Così il ministro spagnolo degli Esteri, Borrell, in una intervista a un giornale tedesco online sulla questione Migranti. La replica non si è fatta ...

Migranti - dalla Spagna attacco a Salvini : 21.43 "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa. Con la sua politica di isolamento lede l'idea europea". Così il ministro spagnolo degli Esteri, Borrell, in una intervista a un giornale tedesco online sulla questione Migranti. La replica non si è fatta attendere. "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministro favorevoli e un'immigrazione fuori controllo -ha affermato Salviuni- noi ci teniamo alla ...

Migranti - l'emergenza ora è in Spagna : più sbarchi rispetto all'Italia : Una drammatica soglia superata dopo che oltre 850 persone sono morte solo nei mesi di giugno e luglio, «facendo del Mediterraneo la rotta marittima più letale del mondo» sottolinea l'Unhcr. Per ...

Spagna, emergenza MIGRANTI: PREMIER SANCHEZ, "nuova centrale OPERATIVA per gestire gli sbarchi". Ultime notizie, soldi della Commissione Ue a Madrid (più dell'Italia)

Migranti : Spagna crea centrale operativa : ANSA, - MADRID, 3 AGO - A fronte dell'alto flusso di arrivi di Migranti dal Nord Africa la Spagna sta istituendo una centrale operativa di comando per gestire l'emergenza estiva. Il premier Pedro ...

Open Arms recupera 87 Migranti. Niente Italia : li porta diretti in Spagna : È come se in Italia non provino neppure più a sbarcare. Open Arms, infatti, oggi ha comunicato di aver recuperato 87 migranti "in acque internazionali" e di averle portate a bordo. Secondo quanto emerge in questi momenti, gli immigrati non saranno portati in Libia e neppure in Italia. Ma in Spagna.La Open Arms, come noto, è una Ong spagnola fondata da Oscar Camps. Dunque è Madrid ad essere responsabile di quanto accade a bordo della nave. ...

Spagna - Migranti sbarcano in spiaggia. Soccorsi dai bagnanti : Un gruppo di migranti sabato è sbarcato sulla spiaggia di Zahora, nel sud della Spagna. I bagnanti si sono prodigati per prestare i primi Soccorsi.Continua a leggere

Gibilterra - Spagna salva 123 Migranti : 16.16 I servizi di soccorso marittimo spagnoli hanno soccorso stamane 123 migranti su 12 differenti barconi nello Stretto di Gibilterra. Tra venerdì e sabato erano state salvate oltre 1000 persone. Nel 2018 più di 20 mila migranti sono sbarcati sulle coste spagnole.

Migranti - Spagna : "Soluzione europea" : 00.31 Il ministro dell'Interno spagnolo ha chiesto "una soluzione europea" per la questione Migranti perché si tratta di "un problema europeo". Solo negli ultimi due giorni la Guardia costiera spagnola ha salvato più di 1.200 persone. La Spagna sta aprendo un centro di accoglienza da 600 posti nel porto di Algeciras. Secondo l'Oim, nel 2018 la Spagna ha registrato 20.992 arrivi e 304 morti. L'Italia 18.130 arrivi e 1.111 morti. La Grecia ...

Migranti la rotta si sposta sulla Spagna : 1000 salvataggi in 2 giorni : Quasi 21mila arrivi dall'inizio dell'anno: è ormai la meta principale delle migrazioni attraverso il Mediterraneo, probabilmente anche a causa del giro di vite in Libia che rende più difficile la ...