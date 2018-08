Migranti | Open Arms | alla nave ong assegnato il porto di Alcesiras in Spagna

Migranti - Spagna : “La nave dell’ong Open Arms con 87 persone a bordo può sbarcare nel porto di Algeciras” : La Spagna ha dato il via libera allo sbarco nel porto di Algeciras alla nave dell’ong Open Arms che giovedì scorso ha soccorso 87 Migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà davanti alla Libia. A darne notizia è la stessa ong che su Twitter scrive: “porto assegnato: Algeciras. A 590 miglia nautiche da dove ci troviamo, 3 giorni di traversata in più sperando che ci sia cibo sufficiente per tutti. Le 87 persone salvate ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 Migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

Ong - Open Arms in attesa di un porto in cui sbarcare 87 Migranti : “Caldo rovente sul ponte” : Dopo tre giorni l'ong spagnola attende ancora indicazioni: a bordo di Open Arms ci sono 87 migranti, tra cui 8 minori.Continua a leggere

Open Arms recupera 87 Migranti. Niente Italia : li porta diretti in Spagna : È come se in Italia non provino neppure più a sbarcare. Open Arms, infatti, oggi ha comunicato di aver recuperato 87 migranti "in acque internazionali" e di averle portate a bordo. Secondo quanto emerge in questi momenti, gli immigrati non saranno portati in Libia e neppure in Italia. Ma in Spagna.La Open Arms, come noto, è una Ong spagnola fondata da Oscar Camps. Dunque è Madrid ad essere responsabile di quanto accade a bordo della nave. ...

Migranti - ong Open Arms salva 87 persone da due giorni alla deriva nel Mediterraneo : Dopo aver effettuato le operazioni di salvataggio Open Arms resterà in zona Sar, "perché viste anche le condizioni del mare non possiamo escludere che vi siano altri gommoni alla deriva", ha spiegato Nicola Fratoianni (LeU), che si trova a bordo della nave dell'ong.Continua a leggere

'Così abbiamo salvato 87 Migranti dalla morte' - Diario di bordo dalla Open Arms : "Chi salva una vita salva il mondo intero" e gli occhi di questi ragazzi lo confermano. Decimo giorno mercoledì 1 agosto, ore 10.30 Come sempre il giorno dopo è quello delle polemiche. abbiamo ...

I libici hanno provato a dirottarci lontano dai Migranti - Diario di bordo dalla Open Arms : La parte politica in questo caso non mi compete e non entro nel merito di questa polemica ma voglio riportare i fatti, che poi è il motivo per cui sono qua. Ho letto di "condizioni avverse del mare" ...

Migranti riportati in Libia - Ong vs nave italiana/ Asso18 “diretti da Tripoli” : Capo Open Arms - “io c’ero e..” : nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 Migranti. Ultime notizie, violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:25:00 GMT)

NAVE ITALIANA SOCCORRE E RIPORTA IN LIBIA 108 Migranti/ Ultime notizie - la protesta di Open Arms : NAVE ITALIANA SOCCORRE e RIPORTA in LIBIA 108 MIGRANTI. Ultime notizie, violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:22:00 GMT)

Migranti - Open Arms : “Impossibile legittimare governo della Libia : è connivente coi trafficanti e viola i diritti umani” : “Immaginiamo cosa vuol dire per una madre, per un padre, per una famiglia mettere il proprio figlio su una barca, da solo. Immaginiamo che cosa ci deve essere per spingere una famiglia a fare un gesto così terribile”, spiega Veronica Alfonsi, coordinatrice della sede italiana della ong Proactiva Open Arms durante il dibattito conclusivo della quarta serata della Festa Nazionale della Sinistra Italiana, che si terrà fino a domenica ...

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’operato della guardia costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...