Migranti | meglio morti Perché solo così ci sembrano umani | proprio come noi

(Di martedì 7 agosto 2018) Tre giorni fa furono quattro. Ieri dodici. E ricordo di altri treper strada, non so bene dove. Io però dico:. Se questimuoiono almeno smettono di essere dei fantasmi, dei senza nome, dei corpi abbandonati che si piegano in terra oppure sorreggono col loro corpo una montagna di indumenti. Loro ingobbiti e noi in spiaggia sdraiati a guardarli, a volte persino infastiditi da tutto quel traffico di chincaglierie. Perciò il ministro dell’Interno ha finanziato l’assunzione temporanea di altri vigili urbani, per far sì che le nostre spiagge siano al sicuro da questi abusivi, per lo più neri., dicevo. Sonochiusi nei furgoni, serrati nella lamierai maiali nei tir. E questo ci fa dispiacere. E proviamo pietà. E diversamente dagli americani – che alcune settimane fa hanno ributtato in mare ventia prua e a poppa non ...