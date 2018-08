Microsoft Pay | aggiunto il supporto Masterpass per W10 e W10M

surface-phone

(Di martedì 7 agosto 2018) Fra i metodi di pagamento abilitati perPay arriva, in America, ilal servizioofferto da Mastercard. Pagamento Contactless I pagamenti con metodo contactless stanno diventando sempre più comuni e molte società stanno integrando i differenti gestori. Fra i vari metodi di pagamento supportati daPay farà presto la comparsa. Dal prossimo aggiornamento dell’app “Portafoglio” vedremo possibile il pagamento con il servizio offerto da Mastercard. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti i dispositivi alimentati da Windows 10 e Windows 10 Mobile, permettendo una forma di pagamento rapida e sicura. I metodi di pagamento con sistema contactless risultano comodi e sicuri, specialmente per gli acquisti online. Grazie al sistemaPay sarà possibile fare acquisti online su qualsiasi sito che aderisce all’iniziativa. Will White, ...