Michelle Obama scende in campo per le elezioni

Obama e Michelle ballano scatenati al concerto di Beyoncé e Jay-Z - : L'ex coppia presidenziale è stata immortalata mentre assisteva allo show dell' "On the Run II Tour 2018" a Landover, in Maryland. L'ex first lady aveva già partecipato alla tappa parigina dell'amica ...

Beyoncé e Jay-Z - anche Michelle e Barack Obama tra i fan : la coppia filmata mentre si scatena al concerto : Che la famiglia Obama fosse fan di Beyoncé è ormai cosa risaputa. E la coppia Michelle-Barack lo ha dimostrato ancora una volta lo scorso week end, nel Maryland. L’ex presidente degli Usa è stata filmato dai fan durante la tappa del tour che Beyoncé sta portando avanti con Jay-Z, mentre si scatena a ritmo di musica con la moglie L'articolo Beyoncé e Jay-Z, anche Michelle e Barack Obama tra i fan: la coppia filmata mentre si scatena al ...

Se anche Michelle Obama è fan (scatenata) di Beyoncé : Shorts, zeppe e grande energia. C’era anche Michelle Obama allo Stade de France, poco fuori Parigi, alla corte dei Carter, Beyoncé e il marito Jay-Z. L’ex first lady americana, come prevedibile, non è passata inosservata ed è finita subito su Twitter, sui profili degli altri fan della coppia d’oro della musica mondiale. La 54enne si è posizionata sotto al palco, al fianco di Tina Knowles, mamma della cantante. E ha iniziato a ...

Festa del Papà : quando si celebra in Italia?/ Data : da Michelle Obama a Victoria Beckham gli auguri vip : Festa del Papà: quando si festeggia in Italia? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. auguri a tutti i Papà americani!(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:24:00 GMT)