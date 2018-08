Metro Roma - rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce | : Secondo La Repubblica , mancano i soldi per gli interventi sui binari e per questo l'azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. La municipalizzata: "Il rallentamento è solo temporaneo ed è ...

Metro Roma - manca la manutenzione. Atac ai macchinisti : rallentate : Metro Roma, manca la manutenzione. Atac ai macchinisti: rallentate Mancherebbero i soldi per gli interventi sui binari e per questo, secondo Repubblica , l’azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. In prossimità delle stazioni del centro si dovrebbe viaggiare tra i 30 e i 50 km orari Parole chiave: ...

Roma - si stacca una lastra in marmo della parete della Metro A : colpito un ragazzo - è grave : Era fra i tanti passeggeri che ieri sera stava aspettando la metro a Cornelia. Tutto è accaduto in una frazione di secondo. Si è staccata una della lastre in marmo della parete della banchina che ha ...

Roma - tra i pendolari della Metro C : “Treni ogni 12 minuti - no aria condizionata e interruzioni”. Il Comune : “Nella norma” : Pochi giorni prima della notizia sulla chiusura delle indagini sulla Metro C (i pm ipotizzano una truffa da 320 milioni, truffa e corruzione), siamo andati a vedere come funziona il servizio. A fine maggio la sindaca Virginia Raggi su Facebook affermava che la nuova linea Metro aveva raggiunto picchi di 70mila passeggeri al giorno con una media di ventimila. Dal 12 maggio scorso è stata aperta la stazione di San Giovanni snodo tra Metro C e ...

Roma : Preso molestatore seriale Metro Re di Roma : Roma – Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno consentito di identificare un uomo italiano di 21 anni, ritenuto l’autore di molestie sessuali nei confronti di, almeno, due donne nella zona a ridosso della fermata Metro di Re di Roma, compiute nel mese di dicembre 2017. Dopo la prima denuncia di una delle vittime, i Carabinieri di San Giovanni, a piu’ riprese, identificarono tutte le persone che in ...

Bomba d'acqua a Roma - Metro allagata : Allagamenti e disagi per il traffico a Roma dopo il temporale che si è abbattuto sulla Capitale e sul litorale Romano. Il sottopasso fuori dalla stazione della stazione San Paolo della metro B è ...

Roma - allarme bomba alla Metro rientrato : 10.42 Si è trattato di un falso allarme bomba la telefonata che segnalava una valigia abbandonata sul ciglio della strada a Roma, in Via Nicola Salvoi, nei pressi della fermata metro B al Colosseo. Appena ricevuta la segnalazione il reparto Volanti della Polizia di Stato è giunto sul posto con due pattuglie che hanno isolato ed evacuato la zona. Poco dopo sono arrivati gli artificieri che con l'ausilio del robot antiesplosivo hanno aperto la ...

Roma - allarme bomba : evacuata Metro B : 9.25 Da questa mattina è stata evacuata la zona intorno alla fermata della metro B di Roma Colosseo,in piazza Sant'Agnese, a causa di un allarme bomba. Polizia e carabinieri presidiano la zona e sono giunti sul posto anche gli artificieri. Non è ancora noto quale sia il pacco o l'involucro sospetto.

Roma : via libera a prolungamento orari Metropolitana : Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli (M5S) e 2 astenuti (Fdi) la mozione 126/2018 a firma del presidente della commissione Mobilita’ del Campidoglio, Enrico Stefano (M5S) che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta affinche’ verifichino, con l’azienda Atac Spa e le rappresentanze dei lavoratori, la possibilita’ di un prolungamento dell’orario di esercizio delle linee A, ...

Metro C di Roma - chiusa l'inchiesta. Anche Alemanno tra i 25 che rischiano il processo : Le accuse vanno da vanno dalla truffa alla corruzione e al falso. L'ex sindaco: "Accuse prive di fondamento"

Roma Metro C : 25 indagati - anche Alemanno : 14.12 La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui lavori della Metro C di Roma: 25 persone rischiano di finire sotto processo per reati che vanno dalla truffa (per 320mln),alla corruzione, al falso Tra gli indagati anche l'ex sindaco Gianni Alemanno, gli ex assessori alla mobilità Aurigemma e Improta (giunta Marino) e dirigenti di Roma Metropolitane e Metro C all'epoca dei fatti. Le indagini dei Pm Ielo e Amelio sono iniziate nel 2013 dopo ...