Meteo Roma | le previsioni per l’8 agosto 2018

Allerta Meteo - rischio grandine dal pomeriggio : da Roma a Napoli temporali "flash" : A guardare il cielo non si direbbe, ma a sentire gli esperti meteo, invece, sì: Allerta meteo oggi per piogge e temporali. Secondo il sito meteo.it «a causa di infiltrazioni fresche...

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Roma - slitta l'apertura della spiaggia sul Tevere : 'Condizioni Meteo avverse' : 'Condizioni meteo avverse'. Con questa motivazione, al momento un po' surreale visto il solleone che batte su Roma, è stata rinviata l'inaugurazione della spiaggia Tiberis prevista per oggi alle 19. ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali - anche a Roma - Previsioni Meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

Meteo Roma : le previsioni per il 3 agosto 2018 : Meteo Roma. Per domani è previsto tempo stabile al mattino con cieli prevalentemente sereni. Nel Lazio sole prevalente al mattino su tutta la regione con tempo asciutto. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 3 agosto 2018 Tempo stabile al mattino con cieli prevalentemente sereni. Instabilità in aumento al pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, residue fenomeni in serata prima di un generale miglioramento. Temperature ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temporali e temperature estreme : “Per la giornata di oggi 1 agosto si prevedono temperature massime che localmente potranno raggiungere i 38 gradi centigradi sulle pianure centro-occidentali della regione. Nel corso del pomeriggio possibilità di isolati rovesci o temporali pomeridiani nelle aree appenniniche. Dalla serata di oggi probabilità di temporali organizzati, caratterizzati da elevata intensità e rapida evoluzione. I fenomeni temporaleschi sono previsti in ...

Meteo Roma : le previsioni per il 2 agosto 2018 : Meteo Roma. Per domani è previsto sole prevalente al mattino mentre nelle ore pomeridiane sono possibili brevi acquazzoni. Nel Lazio tempo stabile nelle prime ore del giorno mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 2 agosto 2018 Sole prevalente al mattino mentre nelle ore pomeridiane sono possibili brevi acquazzoni. ...

Meteo Roma : le previsioni per il 1 agosto 2018 : Meteo Roma. A Roma domani sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio cieli sereni al mattino su tutte le provincie eccetto locali addensamenti lungo le coste. Meteo Roma le previsioni per domani Mercoledì 1 agosto 2018 Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Fenomeni assenti anche in serata con cieli sereni. Temperature comprese tra +23°C e +39°C Meteo Lazio le previsioni per domani ...

Meteo Roma : domani tempo stabile e alte temperature : Meteo Roma. A domani Martedì 31 luglio è previsto tempo stabile e temperature comprese tra +24°C e +37°C. Nel Lazio sereno o poco nuvoloso al mattino, con brevi e isolati fenomeni nel pomeriggio solo sull’Appennino al confine con l’Abruzzo. Meteo Roma le previsioni per domani Martedì 31 Luglio 2018 tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Ampi spazi di sereno tra la sera a la notte. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temporali “di moderata/forte intensità” : “Nelle prime ore della giornata di lunedì 23 il transito di una linea temporalesca sul settore centro-orientale della Regione determinerà piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità, che potranno dare accumuli puntuali compresi anche tra 20 e 40 mm. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulminazioni, eventi grandinigeni e un temporaneo rinforzo della ventilazione“: la protezione civile regionale ...

Meteo - arriva la bolla africana : al Sud punte di 40 gradi - a Roma 35 : La bolla africana. Dopo aver colpito pesantemente il Centro-Nord con temporali, grandinate, trombe d'aria, nel mantovano, e nubifragi, a Roma,, il maltempo ha fatto rotta verso il Sud. Il team del ...