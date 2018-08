Messico | bimbo prodigio | a 12 anni studierà fisica biomedica all' università

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) La notizia VIDEO di cui stiamo per parlare all'interno di questo articolo riguarda un piccolo genio che ben presto comincera' a studiare all'universita'. E sin qui tutto normale, se non fosse che il soggetto in questione ha appena dodici. Carlos Antonio Santamara Daz, infatti, invece che essere ossessionato dai videogiochi come gran parte dei suoi coetanei, è un appassionato di scienze, e proprio per questa ragione ha voluto sostenere un test all'Universita' nazionale autonoma del, con risultati del tutto strabilianti. Carlos ha superato il quiz con una facilita' disarmante e da lunedì prossimo sara' uno studente del corso di laurea in. 105 risposte esatte a dodici: sara' un nuovo studente all'universita' Gia' all'eta' di nove, Carlos era riuscito a conre un diploma dopo aver frequentato tre moduli del corso di 'Spettroscopia ...