MEGHAN MARKLE La drastica decisione del Principe Harry per proteggerla

Oh-oh! MEGHAN MARKLE - incidente hot. Si riprende subito - ma i flash erano già partiti : C’era da aspettarselo: Meghan Markle ha rubato la scena pure alla sposa. D’altronde era anche il giorno del suo compleanno, l’attenzione sulla duchessa di Sussex era a livelli altissimi al matrimonio di Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks, che si sono sposati nel Surrey sabato 4 agosto, giorno in cui Meghan ha spento 37 candeline. Lo sposo è uno dei migliori amici di Harry. Sono legati dai tempi della Ludgrove Prep ...

MEGHAN MARKLE - incidente sexy nel giorno del suo compleanno : Meghan Markle ha festeggiato il suo 37esimo compleanno con un piccolo incidente sexy che ha fatto la gioia dei fan della Royal Family. Nessun party privato o fughe in qualche meta esotica, quest’anno la neo-duchessa di Sussex ha scelto di celebrare il “suo giorno” in compagnia degli amici di Harry. Meghan infatti è stata fra gli ospiti d’onore del matrimonio di Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks, celebrato nella chiesa ...

MEGHAN MARKLE - incidente sexy il giorno del suo compleanno : ecco cosa è successo : Meghan Markle ha trascorso il giorno del suo compleanno al matrimonio del migliore amico di Harry e, come era prevedibile, la neo-duchessa del Sussex ha rubato la scena alla sposa. Complice anche un bottoncino che si slaccia all’improvviso. Per l’occasione infatti, Meghan ha scelto un bellissimo abito di Club Monaco (da 300 euro) che con un sottile gioco di pieghe e un mix di colori dal blu navy al lilla, al rosa al verde, trasmetteva ...

MEGHAN MARKLE starebbe pianificando un incontro con il padre Thomas negli Stati Uniti : Era stato il grande assente al Royal Wedding The post Meghan Markle starebbe pianificando un incontro con il padre Thomas negli Stati Uniti appeared first on News Mtv Italia.

MEGHAN MARKLE / "Una figura rivoluzionaria. A lei ora un importante compito" : parla Antonio Caprarica : Il noto giornalista, esperto di teste coronate Antonio Caprarica, parla di Meghan Markle e del suo essere "rivoluzionaria": ecco le sue rivelazioni...(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:23:00 GMT)

MEGHAN MARKLE - buon compleanno! Compie oggi 37 anni/ La curiosità sulla torta di compleanno : Meghan Markle, vacanze con Harry e la Regina Elisabetta e il Principe Filippo in Scozia e primo compleanno da Duchessa al matrimonio di un amico del marito.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:42:00 GMT)

MEGHAN MARKLE festeggia 37 anni : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Meghan Markle compie oggi 37 anni e festeggerà in compagnia del marito alle nozze degli amici Daisy Jenks e Charlie Van Straubenzee, di cui il principe sarà testimone. A parte i ...

MEGHAN MARKLE compie 37 anni : ecco come festeggerà. Tutte le gaffe della Duchessa nei suoi primi mesi a Corte : Buon compleanno Meghan Markle! Il 4 agosto la neo-Duchessa del Sussex compie infatti 37 anni e festeggerà per la prima volta da membro della Famiglia Reale. Per lei si chiude un anno ricco di novità, in primis il matrimonio con il principe Harry, che ha sancito il suo ingresso a Buckingham Palace. Questo primo compleanno a Corte sarà però all’insegna del protocollo, che impone ai reali (Sua Maestà esclusa ...

Ci sono almeno 4 divieti che MEGHAN MARKLE dovrà rispettare il giorno del suo compleanno : Meghan Markle compie 37 anni. Ma lo status di "festeggiata" non è di certo un lasciapassare: la duchessa del Sussex dovrà comunque osservare delle regole, anche nel giorno a lei dedicato. Il rigido protocollo reale infatti non consente uno sgarro neanche durante il proprio compleanno: i reali lo sanno bene e fanno di tutto per adattarsi ai dettami, molti dei quali provenienti da Sua Maestà Elisabetta II. Eccone alcuni: 1. ...

“MEGHAN MARKLE è sotto choc. E infatti non lo farà”. L’ultima voce sulla duchessa : Non è un bel periodo per Meghan Markle. No, nessun problema con Harry. Anzi. Ma si sente a disagio, è sconvolta per gli imbarazzi che la sua famiglia d’orgine continua a crearle. Dalle dichiarazioni continue e pesantissime del padre Thomas alla stampa (come, per citare uno degli ultimi esempi, il riferimento fuori luogo a Lady Diana, scomparsa più di 20 anni fa, che avrebbe mandato su tutte le furie Buckingham Palace) ai problemi ...

MEGHAN MARKLE - il primo regalo di compleanno non è di Harry : Il primo regalo di Meghan Markle non è da parte di Harry. Recapitata dalla Peta una splendida borsa vegana. Nata il 4 agosto del 1981, Meghan Markle, oggi Duchessa di Sussex in quanto consorte del principe Harry, festeggia 37 anni. Il 2018 è stato senza dubbio il suo anno, passando dalla scalata al successo a Hollywood alla famiglia reale d’Inghilterra. Tante le critiche e i rumors diffusi dai tabloid, per non parlare delle costanti ...