Medici senza frontiere denuncia | «Francia | violazioni continue a Ventimiglia»

Medicina Tempio senza condizionatore : ANSA, - Tempio PAUSANIA, 4 AGO - Aria condizionata fuori uso e temperature infernali nel reparto Medicina dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio. Lo denuncia il sindacato Fsi-Usae, che con la ...

Senza speranze in Brasile - la bambina è stata salvata dai Medici del Meyer di Firenze : Con un intervento chirurgico ad altissima complessità è stato ricostruito l'intestino a una bimba di 13 anni affetta da una malattia congenita. In Sudamerica due operazioni non erano andate a buon fine

Senza speranze in Brasile - 13enne viene salvata da Medici di Firenze : Con un intervento chirurgico ad altissima complessità è stato ricostruito l'intestino a una bimba di 13 anni affetta da una malattia congenita. La piccola paziente era arrivata in Italia, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dal Brasile dove, dopo due operazioni non andate a buon fine, i medici non le avevano dato speranze di sopravvivenza. E' stata operata dall'equipe di ricostruzione intestinale guidata dal professor Antonio ...

'Smettetela di fare la Ong'. Medici senza Frontiere risponde alle fake news social : Cosa succede se si prova a rispondere ai commenti che ogni giorno si moltiplicano sulle pagine dei social network? Abbiamo chiesto a Roberto...

Rischiamo un futuro senza Medici? : Un’autentica emorragia. E le vittime – ironia della sorte – sono gli ospedali italiani. Quelli pubblici, per precisione, perché l’esodo di medici e personale sanitario che rischia di travolgere il nostro sistema sanitario nei prossimi anni in molti casi avrà come destinazione proprio la sanità privata, sempre più appetibili per condizioni di lavoro e trattamento economico. A lanciare l’allarme è un rapporto realizzato dal Laboratorio sulle ...

L’appello di Medici senza Frontiere al premier Conte : “Senza soccorsi Ong in mare è una strage - riapra i porti” : La presidente di Medici senza Frontiere Italia, Claudia Lodesani, ha inoltrato una lettera-appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo al governo di modificare le politiche per l'accoglienza migranti e di riaprire i porti italiani allo sbarco delle persone salvate nel Mar Mediterraneo: "Caro Presidente, prima che l’incendio diventi indomabile, convochi i suoi ministri, parli con Macron, chiami la Merkel, scriva a Tusk. Lasci ...

Migranti - Medici senza Frontiere contro il governo : “Senza Ong aumentate le morti in mare” : Medici senza Frontiere accusa il governo e le politiche italiane ed europee in tema di Migranti, soprattutto in merito alla chiusura dei porti alle Ong. Secondo i dati forniti da Msf, nelle ultime quattro settimane - senza le imbarcazioni delle Ong in mare - sono morte più di 600 persone nel Mediterraneo, la metà del totale dei decessi avvenuti nel 2018.Continua a leggere

Avvisi di garanzia a personale di Save The Children e Medici senza Frontiere : Per «Favoreggiamento di immigrazione clandestina» a seguito dell’inchiesta legata alla Ong tedesca Jugend Rettet e alle intercettazioni tra l’equipaggio e dei trafficanti

Aosp Terni. Vivere senza dolore anche nella malattia. L'ospedale di Terni si conferma all'avanguardia nella Medicina del Dolore : UMWEB, Terni. Il ruolo del nosocomio ternano nella lotta contro la sofferenza fisica evidenziato nel congresso nazionale AISD in occasione della formalizzazione della presidenza del prof. Coaccioli. L'...

Vestire la solidarietà : le t-shirt di Medici senza Frontiere raccontano che siamo tutti #Umani : Medici Senza Frontiere torna a raccontare l'esperienza dell'azione umanitaria e questa volta lo attraverso delle t-shirt. Si va dalla denuncia graffiante di Makkox e Mauro Biani, passando per il tratto di Alessandro Gottardo, fino alla poesia di Fernando Cobelo e alle linee geometriche di Fonzy Nils: le t-shirt #Umani di MSF testimoniano la solidarietà e la simboleggiano con abbracci, cuori, mani che si stringono.Ogni maglietta ritrae ...

Libia - Medici senza Frontiere : «Nessuno dica che qui la tortura non esiste» : «tortura in Libia? Solo retorica». In un mondo ideale, verrebbe quasi voglia di credere alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in Libia. A Tripoli ha incontrato il ministro Abdulsalam Ashou con l’intenzione di proporre degli hotspot per migranti a sud del Paese. È andata male: l’idea, come prevedibile, è stata categoricamente rifiutata. Nelle poche ore ...

Migranti - Medici senza frontiere a Salvini : ‘Torture in Libia non sono retorica. Ecco le conseguenze fisiche e mentali su pazienti’ : Al rientro dalla Libia aveva detto che le torture dei Migranti e rifugiati sono “retorica” e alcuni centri d’accoglienza sono “all’avanguardia”. Frasi, quelle di Matteo Salvini, che hanno portato Medici senza frontiere ad esprimere “dissenso” perché molti dei pazienti assistiti dalla ong a Roma “sono passati attraverso la Libia” e lì “sono stati torturati e maltrattati”, ...

Cosenza - gemelle nate malformate : maxi risarcimento ai genitori/ Ci fu carenza da parte dei Medici : Cosenza, gemelle nate malformate: maxi risarcimento ai genitori, perché ci fu carenza da parte dei medici. Le ultime notizie: dopo sentenza Appello arriva accordo transattivo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:34:00 GMT)