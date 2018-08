Medagliere Europei atletica 2018 | la classifica aggiornata in tempo reale Polonia in

Medagliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica 2018: Foto: CP DC Press / ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il Medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove odierne del double trap domina in maniera incontrastata il medagliere con 15 medaglie delle quali 9 d’oro e 3 d’argento. Con le finali dello skeet, in programma a patire da giovedì, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Nuoto - Italia terza nel Medagliere agli europei di Glasgow : Italia terza nel medagliere agli europei di Nuoto di Glasgow dopo le prime tre giornate. Sono già 13 le medaglie totali con due ori conquistati dai 19enni Simona Quadarella negli 800 stile libero e Alessandro Miressi nei 100 s.l. Sabato Simona ha rifilato 5 secondi di stacco alle avversarie e frantumato il primato Italiano di un’altra romana come lei, Alessia Filippi, abbassandolo a 8:16:35, quasi un secondo in meno del record che ...

Nuoto - Europei 2018 : il Medagliere dell’Italia dopo la terza giornata di gare : Grandi emozioni per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: il medagliere della nostra Nazionale è sempre più pieno-- dopo la terza giornata di gare agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 l’Italia vince altre preziosissime medaglie. Tra le meno attese e le più emozionanti sicuramente quella d’oro di Alessandro Miressi.

Canottaggio - Europei 2018 : sfugge il Medagliere - ma arrivano tanti segnali positivi : L’Italia ottiene altre tre medaglie agli Europei di Canottaggio chiudendo la rassegna continentale a quota sei, con due ori un argento e tre bronzi, terza nel medagliere alle spalle di Romania e Francia. I segnali però sono incoraggianti, con 13 equipaggi su 16 in finale, soprattutto in ottica iridata: a settembre si arriverà al picco della forma. Non può però passare inosservato il bronzo di Clara Guerra, under 23, capace, nel singolo ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il Medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove del trap mixed team rinforza il primato nel medagliere con cinque ori ed un argento. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 5 1 0 6 Francia 2 1 2 5 Russia 1 1 0 2 Turchia 1 0 1 2 Slovenia 1 0 0 1 Gran ...

Canottaggio – Europei di Glasgow : l’Italia chiude con sei medaglie - terzo posto per gli azzurri nel Medagliere : La Nazionale azzurra di Canottaggio chiude con sei medaglie l’Europeo di Glasgow, piazzandosi al terzo posto nel medagliere L’Italia chiude l’Europeo Assoluto di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale. Nelle gare odierne gli azzurri hanno vinto una medaglia d’argento (singolo Pesi Leggeri ...

DIRETTA/ Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv : occhio al Medagliere (3^ giornata) : DIRETTA Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: terza giornata di gare, oggi domenica 5 agosto in acqua soprattutto Paltrinieri, Miressi e Dotto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Canottaggio - Europei 2018 : il Medagliere finale. Italia terza alle spalle di Romania e Francia : Vanno in archivio gli Europei di Canottaggio: Italia terza nel medagliere alle spalle della Romania, prima, e Francia, seconda. Per gli azzurri due ori, un argento e tre bronzi. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il Medagliere : Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il Medagliere. Italia in vetta dopo le prove a squadre del trap : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove a squadre del trap schizza in testa al medagliere con quattro ori. Domani, nelle prove a coppie miste, gli azzurri possono ulteriormente staccare la Francia, al momento seconda. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 4 0 0 4 Francia 2 1 1 4 Turchia 1 0 0 1 Slovenia 1 0 0 1 Gran ...

Canottaggio - Europei 2018 : il Medagliere. Italia seconda alle spalle della Romania : Va in archivio la prima giornata di finali degli Europei di Canottaggio: Italia seconda nel medagliere alle spalle della Romania. Per gli azzurri due ori ed un bronzo. Le otto finali di domani andranno a delineare le gerarchie definitive. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...