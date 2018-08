ilfattoquotidiano

: #finesettimana (1) Matteo Salvini ironizza sulla vicenda di #DaisyOsakue dicendo che chi lancia uova è un CRETINO.… - matteorenzi : #finesettimana (1) Matteo Salvini ironizza sulla vicenda di #DaisyOsakue dicendo che chi lancia uova è un CRETINO.… - espressonline : 'Il nostro Capitano': Leonardo #Foa, figlio di Marcello, al lavoro per lo staff di Matteo Salvini… - Cascavel47 : Matteo, il nostro ministro gggiooovane -

(Di martedì 7 agosto 2018) Per fortuna c’è. Tutte le mamme e i papà del mondo direbbero così di loro figlio. E perché non dirlo anche noi del “. Tutti a prendersela con lui, a dargli del razzista, dello xenofobo, del cattivo. Persino un settimanale cattolico se l’è presa con il povero. E lui che fa? Dai, mamme e papà di tutt’Italia provate a guardare i suoi social dell’ultimo mese, quello di luglio. In fondo non fa nulla di troppo diverso dai post su Facebook e Instagram del vostro ultimo figliolo, quello che frequenta la prima superiore. Certo, non va sottovalutato nulla. Non è questa la mia intenzione ma ditemi la verità: quando si arrabbia con qualcuno il “vostro”non mette un post con una faccina triste? E quando sta per mangiare di solito non fa un bel selfie del piatto per poi fare un hashtag da pubblicare su Instagram? I giovvvani son così. Siamo noi che non li sappiamo ...