Martedi 7 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 7 agosto 2018. Su Canale5 Una piccola impresa meridionale : Riccardo Scamarcio Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×9 – Vita nuova: Un bambino della Repubblica Democratica del Congo affetto da gravi anomalie cardiache viene ricoverato al Saint Bonaventure Hospital, ma Melendez giudica le sue condizioni troppo gravi e rischiose per sottoporlo ad un intervento. 1×10 - Sacrificio: Il dottor Glassman insiste perché Shaun segua una psicoterapia che lo aiuti a relazionarsi con i colleghi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 7 agosto 2018: A Palazzo Palladini si festeggia il ritorno di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), sposati da pochissimo. Intanto Giulia (Marina Tagliaferri) e Denis (Corrado Tedeschi) vivono i loro ultimi momenti insieme… Otello (Lucio Allocca) vuole la sua rivalsa su Lello Troncone (Lucio Pierri) e si reca nel suo nuovo quartier generale… Mentre le sconvolgenti novità ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 7 agosto 2018: Francisca Montenegro parla a Mauricio del suo piano per distruggere la casa di accoglienza che Julieta sta edificando, dicendogli di aver scoperto un SEGRETO sulla vita della Uriarte e che lo utilizzerà per farla andar via dal paesino prima delle sue nozze con Prudencio… Gracia e Adela sono d’accordo sul fatto che la casa di accoglienza debba ospitare tutti i braccianti che ...

Un Posto al Sole Anticipazioni martedì 7 agosto 2018 : Guido e Patrizio preoccupati per Vittorio : La notizia del mandato di cattura per il Grimaldi e il possibile ritorno di Anita, destano preoccupazione in Guido e Patrizio. Come reagirà Vittorio quando e se la ragazza tornerà?

Il Segreto Anticipazioni martedì 7 agosto 2018 : Severo rapisce Venancia : Severo, desideroso di vendicarsi, riesce a intrufolarsi di nascosto in prigione e porta via con sé l'odiata donna. Francisca rivela di conoscere un Segreto su Julieta.

Una Vita Anticipazioni martedì 7 agosto 2018 : Simon vuole ricattare Arturo : Dopo aver parlato con Remedios, l'ex maggiordomo crede di avere un asso nella manica per salvare Elvira. Intanto Cayetana organizza il funerale di Tirso.

Nuoto - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Quinta giornata di gare a Glasgow per gli Europei 2018 di Nuoto in cui si disputeranno sei finali importanti in chiave azzurra. L’Italia schiera una delle sue stelle nella finale dei 1500 stile libero femminili con una Simona Quadarella che partirà da favorita per centrare il secondo oro personale della manifestazione dopo il successo negli 800. Federica Pellegrini scenderà in acqua per le batterie mattutine e per l’eventuale ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto. Orari - tv e italiani in gara : programmaZIONE TV Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai Sport ed Eurosport , inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell'evento su Rai Play ed Eurosport Player. ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto. Orari - tv e italiani in gara : martedì 7 agosto andrà in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera e si assegneranno le prime medaglie. In mattinata le 50 km di marcia per entrambi i sessi (quella femminile debutta in una rassega continentale) mentre in serata spazio a lancio del martello maschile, getto del peso maschile, 10000 metri uomini e soprattutto le attesissime finali dei 100 metri: prima le donne e poi lo show degli uomini con Filippo ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto. Orari - tv e italiani in gara : Seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi di Glasgow con l’Italia che si gioca una delle carte da medaglia più concrete dell’intera manifestazione con Giovanni Tocci nella prova del trampolino da un metro. Si parte subito in mattinata (ore 10.30) con i preliminari che qualificheranno i primi dodici alla finale pomeridiana (ore 15.40). Nella sessione pomeridiana andrà in scena anche la finale del sincro femminle dalla piattaforma ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata 515 di Una VITA di martedì 7 agosto 2018: Quando ormai siamo vicini al funerale di Tirso, Cayetana mette da parte i suoi rimorsi e decide di organizzare il funerale del bambino al posto di Teresa, distrutta dagli eventi. Mario Melero dice a Leonor che taglierà la lingua a Rosina se non otterrà lei o i soldi. Pablo intanto la ripudia e sua madre le toglie il saluto. Simon parla a suo fratello Leandro dell’incontro con ...

Le previsioni meteo per martedì 7 agosto : Alla mattina sarà bello da tutte le parti, ma al pomeriggio peggiorerà ovunque tranne in Puglia, Basilicata e Calabria The post Le previsioni meteo per martedì 7 agosto appeared first on Il Post.

Quiliano - martedì 7 agosto il "Magic Family Show" a l Parco di San Pietro in Carpignano : martedì' 7 luglio alle ore 21.00 il terzo appuntamento con la Rassegna Voci Teatro Musica Estate organizzata dal Comune di Quiliano e Sponsorizzata dalla Infineum Italia Srl. Nella splendida cornice ...

Martedi 1 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Ogni cosa è segretaDiane Lane, Elizabeth Banks e Dakota Fanning in un thriller superlativo. Per risolvere il caso di una bambina scomparsa, una detective torna su un crimine simile commesso sette anni prima. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Il tesoro dell'AmazzoniaBeck, un cacciatore di taglie molto quotato, viene ingaggiato per recuperare Travis, un ragazzo scomparso da mesi in Brasile. Il recupero, apparentemente ...