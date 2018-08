Marsala TP | storia di Tahiti | la cagnolina sepolta viva

meteoweb.eu

(Di martedì 7 agosto 2018) Abbandonata in un pozzo e condannata a una morte atroce, laè stata salvata da un gruppo di turisti che si trovavano lì per caso. Scoperta anche una fossa con resti di altri animali, probabilmente morti nello stesso modo. LNDC denuncia e chiede che venga fatta chiarezza. Un gruppo di ragazzi era in gita sull’Isola Lunga, di fronte a, quando la loro attenzione è stata catturata da dei deboli lamenti che arrivavano dal terreno e così hanno fatto la macabra scoperta: una fossa comune piena di scheletri di cani. Proprio accanto, in fondo a un pozzo, c’era invece unaadulta ancorama in condizioni drammatiche., come l’hanno chiamata, era gravemente denutrita e infestata di parassiti e, se non fosse stata salvata, sarebbe sicuramente morta di lì a poco. Dopo alcuni giorni di cure presso l’ambulatorio veterinario dove è stata portata,è ...