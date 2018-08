Marino Bartoletti contro DAZN | Basta al calcio degli ' spacciatori' anche le

blogo

(Di martedì 7 agosto 2018) La frammentazione dell'offerta di Serie A sta destabilizzando i consumatori abituali di Campionato,i professionisti del settore. Se Antonio Padellaro su Il fatto quotidiano di oggi ironizza sulla scarsa considerazione di Sky per i propri affezionati clienti "malati di pallone ... scodinzolanti con la carta di credito in bocca che implorano. quant'è?" senza ricevere risposta ed evoca un salutare ed economico ritorno alla radiolina graccchiante con Tutto ilminuto per minuto,fa sapere dalla sua pagina Facebook che non ha intenzione di sottoscrivere altri abbonamenti,in testa, per seguire integralmente i prossimi campionati.prosegui la lettura: "al'...le pecore nel loro piccolo si incazzano" pubblicato su TVBlog.it 07 agosto 2018 12:27.