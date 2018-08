Marina Militare | pubblicato il bando di concorso per 2 225 volontari in ferma prefissata

Marina Militare : nave scuola Palinuro in sosta ad Istanbul : E’ approdata questa mattina ad Istanbul in Turchia la nave scuola Palinuro della Marina Militare, dove resterà in sosta fino a sabato 11 agosto. nave Palinuro è impegnata nella sua 54 campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo della nave, apprenderanno le scienze nautiche e Marinaresche acquisendo cosi’ una conoscenza diretta delle ...

Marina Militare ritrova sommergibile scomparso nel 1917 : le immagini subacquee : Dopo oltre un secondo dall’affondamento, durante la Prima guerra mondiale, è stato ritrovato il relitto del sommergibile Guglielmotti. La scoperta è avvenuta durante un’esercitazione dei cacciamine della Marina militare, presso l’isola di Capraia, a 400 metri di profondità. A bordo del sommergibile, affondato il 20 marzo 1917, c’erano 14 membri dell’equipaggio. Nel video le immagini subacquee registrate dalla ...

Marina Militare : ritrovato il sommergibile Guglielmotti affondato 101 anni fa : I Cacciamine Rimini e Gaeta della Marina Militare, durante un’attività di sorveglianza dei fondali nel Mar Tirreno presso l’isola di Capraia, hanno localizzato e identificato il relitto del sommergibile Alberto Guglielmotti, affondato nel marzo del 1917. Il ritrovamento del relitto del sommergibile è avvenuto da parte di Nave Gaeta ad una profondità di 400 metri, in una posizione correlabile con quella nota del suo affondamento avvenuto intorno ...

Amo da pesca conficcato nel braccio : marittimo soccorso dalla Marina Militare : Nella tarda serata del giorno 30 luglio 2018, il pattugliatore di squadra Comandante Borsini della Marina Militare durante l’attività di pattugliamento nel Mediterraneo Centrale nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Mariella”, per un infortunio occorso a un membro dell’equipaggio. L’unità ha prontamente ridotto le distanze e, appena giunta in ...

Speciale difesa : Putin - Marina Militare russa garantisce sicurezza del paese e parità strategica nel mondo : Mosca, 30 lug 15:00 - , Agenzia Nova, - Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato durante le celebrazioni odierne a San Pietroburgo, in occasione della Giornata della Marina... , Rum,

Putin partecipa alla parata navale del Giorno della Marina Militare a San Pietroburgo - : Il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alla parata navale di San Pietroburgo dedicata alla Giornata della Marina militare russa. Non è la prima volta nella storia moderna che il presidente ...

Operazione Mare Sicuro : supporto medico della Marina Militare a motopesca : Ieri 23 luglio 2018 la fregata Espero della Marina Militare durante un’attività di pattugliamento nel Mediterraneo Centrale nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Tramontana” di Mazara del Vallo, per un infortunio occorso a un membro dell’equipaggio. L’unità ha prontamente ridotto le distanze e, appena giunta in prossimità del peschereccio, ha inviato il ...

Incendi in Sicilia : elicottero della Marina Militare interviene nel Siracusano : Ieri pomeriggio un elicottero AB 212 è decollato dalla base della Marina Militare di Catania (Maristaeli Catania) per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Roccadia nel comune di Carlentini (Siracusa). L’intervento sull’Incendio è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dal Centro Operativo del Corpo Forestale di Siracusa, attraverso l’impiego di un recipiente da 500 litri agganciato sotto la pancia dell’elicottero, ...

Sorveglianza spaziale marittima : siglato accordo tra ASI e Marina Militare : Nel Salone dei Marmi di Palazzo Marina a Roma, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio Valter Girardelli e il Presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (ASI), Roberto Battiston hanno firmato il primo accordo esecutivo per la collaborazione inter-agenzia nel settore delle attività spaziali applicate alla Sorveglianza marittima. Iniziativa questa che “guarda oltre l’orizzonte – ha commentato l’ammiraglio Girardelli durante la ...

La storia paradossale del nuovo sottomarino della Marina Militare spagnola : Prima era troppo pesante, ora è troppo grosso: e intanto i costi del progetto sono praticamente raddoppiati The post La storia paradossale del nuovo sottomarino della Marina militare spagnola appeared first on Il Post.

Nuova mostra sulla Marina Militare Austroungarica a Trieste : Cartoline e quadri del pittore triestino sono ospitati da istituzioni museali e amministrative europee di rilievo: nel Museo della Scienza e della Tecnica e nel Museo dell'Esercito di Vienna, nel ...

Sulle navi della Marina Militare si respira la passione per il mare : ... come nella tradizione della Marina Militare Italiana, che hanno compiuto nei trent'anni di attività numerose missioni solcando i mari di tutto il mondo. Questa atmosfera di amore e passione per il ...