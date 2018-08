Marie Laguerre | parla 22enne molestata a Parigi | ‘Sono la prova che se dici no puoi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) “Stavo camminando per la strada come ogni giorno e ho incrociato un uomo che mi ha rivolto dei versi a sfondo sessuale, umilianti e degradanti. Ho risposto ‘chiudi quella bocca’ e lui mi ha gettato un posacenere in faccia, senza colpirmi, poi mi ha inseguita e mi ha dato uno schiaffo”.è un’ingegnere civile di 22 anni e nell’arco di una settimana è diventata un’icona della lotta contro le molestie sessuali. Il suo è solo l’ennesimo caso di approccio non richiesto che migliaia di donne subiscono almeno una volta nella vita: un ragazzo che fischia per attirare l’attenzione di una passante, un altro che elogia delle belle gambe dal finestrino di un’auto ferma al semaforo, uno che non può vivere senza sapere il nome di una sconosciuta e per questo la rincorre fino a casa. La differenza è che la molestia diè stata filmata dalle telecamere di sorveglianza di ...