Marchionne - un ultimo splendido regalo prima di morire : Amatrice ringrazia l’ex presidente della Ferrari : L’ex sindaco di Amatrice ha ringraziato anche il compianto Marchionne per la costruzione della scuola ad Amatrice Un ringraziamento sentito e… commosso, ricordando anche la figura di Sergio Marchionne, impegnatosi molto nella costruzione della scuola ‘Romolo Capranica’ di Amatrice. LaPresse/Alfredo Falcone L’ex sindaco Pirozzi ci ha tenuto non poco a ricordare l’ex presidente Ferrari che, insieme a Vasco ...

Sergio Marchionne - due cerimonie funebri a settembre/ Ultime notizie : l'ultimo investimento prima di morire : Sergio Marchionne, due cerimonie funebri a settembre per ricordarlo. Ultime notizie: le indiscrezioni sull'ultimo investimento prima di morire dell'ex manager di Fca(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:43:00 GMT)

Sergio Marchionne - l’ultimo acquisto prima di morire : “Come ha speso 180mila euro” : L’ultima mossa di Borsa Sergio Marchionne l’aveva fatta il 9 maggio scorso, ma non riguardava il gruppo Fca, che ha guidato per 14 anni. Aveva comprato un pacchetto di azioni della Philip Morris International, la multinazionale delle sigarette Marlboro. A riportare la notizia è ”Il sole 24 ore”: ”Dai documenti della Sec, gli sceriffi di Wall Street, si apprende che l’ormai ex manager di Casa Agnelli ha comprato 2.138 titoli del ...

Marchionne - ultimo acquisto in Borsa : pacchetto azioni Philip Morris : In un articolo de Il Sole24Ore viene rivelato l'ultimo acquisto in Borsa di Sergio Marchionne prima di morire, un investimento di 180.000 dollari spostati per comprare un pacchetto di azioni Philip ...

Ferrari - l'ultimo regalo di Marchionne : la trimestrale è da record : I sentimenti e i numeri . La Ferrari presenta i conti della trimestrale , positivi, senza dimenticarsi di ricordare prima il suo presidente Sergio Marchionne , scomparso da una settimana. " Sergio ...

Sergio Marchionne - l'ultimo mistero sull'eredità : a chi andrà il tesoro inestimabile : L'eredità di Sergio Marchionne è il nuovo, triste mistero dell'ex Ceo di Fiat Chrysler scomparso giovedì in Svizzera a 66 anni, dopo un'agonia fulminante. Un tesoro accumulato in 14 anni di lavoro ...

Addio al genio col pullover - Sergio Marchionne : l’ultimo mese - le cause della morte e i funerali : E’ morto ieri, nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso, l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. E’ stato un po’ lo “Steve Jobs dell’automobile“, come lo aveva soprannominato nel 2011 “Time”, che gli ha dedicato una copertina. Il ricordo di John Elkann – A ...

Funerali Marchionne - la famiglia ha deciso : una cerimonia privata per l’ultimo saluto a Sergio : La famiglia ha pensato ad una cerimonia privata per i Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri a seguito di complicazioni dovute ad un intervento alla spalla destra Se ieri era solo un’indiscrezione, oggi è una certezza. I Funerali di Sergio Marchionne, ex ad di Fca scomparso ieri, si terranno con una cerimonia privata, forse in Svizzera. È la Gazzetta dello Sport a dare l’indiscrezione, dopo la morte del ...

Funerali Sergio Marchionne – Nessuna ufficialità e qualche indiscrezione : cerimonia privata per l’ultimo saluto? : Mistero ed indiscrezioni sui Funerali di Sergio Marchionne, ancora Nessuna ufficialità: si pensa ad una cerimonia privata E’ morto questa mattina, all’età di 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari è deceduto in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni dopo un intervento alla spalla a cui è stato sottoposto circa un mese fa. Attorno ai problemi di salute di Marchionne ...

Manuela Battezzato - compagna di Marchionne vicina fino all’ultimo/ Dolore assieme ai figli Jonathan e Alessio : Manuela Battezzato, la compagna di Sergio Marchionne vicina fino all'ultimo nell'ospedale di Zurigo assieme ai figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler: "sono la mia fortuna”(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:04:00 GMT)

Marchionne - l'ultimo sogno era riportare in F1 la Maserati : E d esce il piano B di Marchionne, quello di voler portare il marchio Maserati in Formula 1 nel 2019 accoppiato alla Haas. Un sogno suo, del quale aveva appena accennato ai responsabili della squadra ...

L'ultimo messaggio di Sergio Marchionne da amministratore delegato di Fca : 27 giugno 2018. Sergio Marchionne è a Roma, dove ha consegnato ai Carabinieri una Jeep Wrangler . Nel parco del Comando Generale dell'Arma, l'amministratore delegato di Fca ha appena tenuto il suo ...