Maradona non ci sta | ' Nessuno mi vede come CT dell' Argentina | sembra si siano dimenticati

Argentina - Maradona : 'Il nuovo ct? Strano che non ci sia il mio nome tra i candidati' : Oggi è presidente della Dinamo Brest, club bielorusso, ma a Diego Armando Maradona sarebbe piaciuto che il suo nome fosse circolato anche per la panchina dell'Argentina, per il momento affidata ad ...

Maradona : “mi dispiace che non mi si consideri come Ct dell’Argentina” : “Mi dispiace non essere preso in considerazione da alcuni giornali argentini che parlano di altri ex ct, ma non pensano a me”. Diego Maradona polemizza con la stampa del suo paese, rea di non includere il suo nome tra i papabili al posto di commissario tecnico della nazionale albiceleste. “Non c’è molto da dire, questo è il giornalismo sportivo che noi argentini abbiamo. In ogni caso ho un contratto di 3 anni e la ...

Argentina - Maradona : 'Mi dà fastidio non essere nella lista dei ct' : ROMA - In fase di recupero dopo un doppio intervento ai denti, Diego Armando Maradona si dice infastidito per il fatto che la stampa Argentina non lo abbia mai inserito tra i possibili candidati alla ...

Notte di fuoco tra Maradona e Wanda Nara? «Quanti rumori - non mi facevano dormire» : Notte di fuoco tra Diego Armando Maradona e Wanda Nara? A riportare la voce dall?Argentina ci pensa direttamente il quotidiano sudamericano La Nacion. La notizia è stata rivelata da...

Maradona non si sposa : arriva la smentita del Pibe de oro : Diego Armando Maradona non sposerà la compagna Rocio Oliva, almeno per adesso, arriva la smentita dopo le indiscrezioni L’ex stella del calcio argentino Diego Armando Maradona ha negato di aver chiesto alla sua fidanzata Rocio Oliva di sposarlo nello scorso fine settimana, come riportato dai media argentini. “Mi sposo quando voglio io. Stanno facendo un romanzo su questo che non ha senso”. Quando chiederò a Rocio di ...

Argentina - Maradona attacca Zanetti : 'Vuole fare tutto lui - non mi piace' : Fuori dal campo è stato uno dei co-protagonisti del disastroso Mondiale dell'Argentina, ma Diego Armando Maradona è tornato a parlare del fallimento in Russia, sparando sulla federazione e questa ...

Maradona contro Zanetti/ “Vuole fare tutto - non mi piace il suo atteggiamento - l’Afa è un disastro” : Diego Armando Maradona attacca il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti: “Vuole fare tutto, non mi piace il suo atteggiamento, l’Afa è un disastro”(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Maradona - il bersaglio questa volta è Javier Zanetti : “si mette sempre in mostra - questo non mi piace” : L’ex Pibe de Oro ha attaccato duramente Javier Zanetti, sottolineando come provi sempre a mettersi al centro dell’attenzione Il nuovo bersaglio di Diego Armando Maradona si chiama Javier Zanetti, l’ex Pibe de Oro non le ha mandate a dire al vice-presidente dell’Inter, sottolineando come provi sempre a mettersi al centro dell’attenzione. Foto LaPresse – Mourad Balti Touati Un attacco in piena regola, che ...

Russia 2018 - Maradona : 'Mbappé è la rivelazione - l'Argentina non aveva nessuna speranza' : L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha confessato che non aveva 'nessuna speranza' con l'Argentina prima della Coppa del Mondo in Russia per problemi interni ed ha elogiato l'...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa richiama all’ordine Maradona : commenti non graditi : Diego Armando Maradona ha inveito contro l’arbitro della gara tra Colombia e Inghilterra, attirando su di sè le ire della Fifa La Fifa ha respinto i commenti “del tutto inopportuni” dell’ex giocatore Diego Armando Maradona sull’arbitro che ha diretto la partita di Coppa del Mondo tra Colombia e Inghilterra. Un portavoce della Fifa ha detto che “l’organismo critica fortemente le parole nei confronti ...

Maradona : 'Cronaca di una morte annunciata - ma non è colpa di Messi' : 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. È il verdetto di Diego Armando Maradona, che nella notte nella sua trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha ammesso 'di sentirsi male perchè ancora una volta ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona difende Messi : 'Non è colpa sua. Argentina una squadretta' : ... "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte ...

